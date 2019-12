Buchen – Unfallflucht in der Straße Am Ring – Gibt es Zeugen?

Buchen (BW) – Ohne sich um den von ihr verursachten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich eine bislang unbekannte Person von einer Unfallstelle in der Straße Am Ring in Buchen.

Eine Autofahrerin hatte ihren VW Sharan am Donnerstag, zwischen 17.25 Uhr und 18.05 Uhr, auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in Höhe Hausnummer 1 geparkt und stellte bei ihrer Rückkehr zu dem Wagen fest, dass dieser an der rechten Schiebetüre erheblich beschädigt war.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Polizeipräsidium Heilbronn