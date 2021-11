Dresden – Biete Zeit gegen Lächeln: Bürgerlabor der Zukunftsstadt Dresden vermittelt Ehrenämter

Dresden (SN) – Biete Zeit gegen Lächeln: Wer ein Ehrenamt sucht und noch Informationen oder Beratung dafür braucht, der ist herzlich eingeladen von Dienstag, 23. November bis Donnerstag, 25. November von 12 Uhr bis 18 Uhr in das Bürgerlabor der Zukunftsstadt Dresden“ auf der Kreuzstraße 2. Die Freiwilligenagentur ehrensache.jetzt vermittelt hier.

Gesucht werden aktuell Einkaufshelferinnen und Telefonpaten für Senioren, Unterstützung in den Nachtcafés für Obdachlose, helfende Hände bei der Grünanlagenpflege auf Friedhöfen, Übungsleiter für Sport- und Wandergruppen, Unterstützung in der Kleiderkammer und im Secondhand-Spenden-Laden, Mitmacherinnen im Repair Café, Leselernhelfer u. v. m. Konkrete Inserate mit vielfältigen Einsatzstellen stehen auf der Vermittlungsplattform www.ehrensache.jetzt Über die Plattform sind rund 2.400 ehrenamtliche Wochenarbeitsstunden in Dresden vermittelt.

Die Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung soll auch künftig einmal monatlich im „Bürgerlabor der Zukunftsstadt Dresden“ zu Gast sein. Die nächsten Termine sind: 14. bis 16. Dezember 2021.

Informationen gibt es auf www.ehrensache.jetzt/buergerlabor und auf www.zukunftsstadt-dresden.de

Die Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung Dresden ist die Beratungs- und Vermittlungsstelle für Ehrenämter in der Stadt. Sie vermittelt über die Online-Plattform www.ehrensache.jetzt Ehrenämter, um Menschen, die sich engagieren wollen, mit den passenden Einsatzstellen zusammenzubringen. Das Team berät im persönlichen Gespräch, ist bei zahlreichen Veranstaltungen präsent und organisiert neben der jährlichen Ehrenamtsbörse weitere Aktionen und Events, auch im Rahmen von Unternehmenskooperationen. ehrensache.jetzt ist ein Projekt der Bürgerstiftung in Partnerschaft mit der Landeshauptstadt Dresden.



Kontakte:

Freiwilligenagentur ehrensache.jetzt, Bürgerstiftung Dresden, Telefon 0351-3158161, Mobil 0159- 06779197, E-Mail: info@ehrensache.jetzt

Landeshauptstadt Dresden, „Bürgerlabor der Zukunftsstadt Dresden“, Christiane Wagner, Telefon 0351-4882178, E-Mail: cwagner2@dresden.de

