Dresden – Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Nord schließt vom 1. bis 18. März

Dresden (SN) – Der Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Nord, Am Waldschlösschen 4, muss wegen lärmintensiver Bauarbeiten von Dienstag, 1. März bis Freitag, 18. März 2022 schließen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten in dieser Zeit ärztliche Untersuchungen und Sprechstunden in den anderen drei Dienststellen des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes an.

Während der Schließzeit können Anfragen per E-Mail an gesundheitsamt-kjaed-nord@dresden.de und telefonisch über das Sekretariat der Abteilungsleitung, Rufnummer 0351-4888241, gestellt werden.

Bei der telefonischen Kontaktaufnahme muss mit Verzögerungen gerechnet werden.

Ab Montag, 21. März 2022 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes Nord wieder in ihrer Dienststelle präsent und auch telefonisch unter 0351-4888461 erreichbar.

Weiterführende Informationen zu den Dienstleistungen und Kontaktmöglichkeiten des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes gibt es unter www.dresden.de/kindergesundheit

