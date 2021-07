Erstellt in

Dresden (SN) – Dresden blüht wieder auf. Seit dem Frühsommer genießen die Menschen immer stärker die zurückgewonnenen Freiheiten – sei es in den Restaurants und Cafés, beim Einkaufbummel oder in den wiedergeöffneten Kultureinrichtungen. „Die Wiederbelebung der Innenstadt wird uns mit vereinten Kräften gelingen. Dresden ist zurück, Dresden blickt nach vorn!“, zeigte sich Dr. Robert Franke, Amtsleiter der Wirtschaftsförderung vergangene Woche anlässlich der Eröffnung des NIB-ART-Festivals auf dem Neumarkt zuversichtlich.

Fragt man die Betreiber, sind die Spuren der Pandemie jedoch immer noch allgegenwärtig: „Händler, Gastronomen und Kulturschaffende haben sehr harte Zeiten durchgemacht, einige mussten sogar aufgeben. Immer noch sind spürbar weniger zahlungskräftige Touristen in der Stadt. Und der Blick auf den kommenden Herbst und Winter treibt vielen zusätzliche Sorgenfalten auf die Stirn“, sagt Franke. Zur Unterstützung setzt die Landeshauptstadt Dresden daher ab heute, 27. Juli bis Dienstag, 10. August 2021, ihre Kampagne „maximal lokal“ fort und motiviert auf etwa 260 City-Light-Plakaten zu mehr lokalem Konsum. „Nur wenn die Dresdnerinnen und Dresdner wieder mehr lokal einkaufen, lokal genießen und lokal erleben, werden wir auf Dauer das vielfältige Angebot bewahren und die Stadt lebendig halten“, wiederholt Franke seine Botschaft aus der Zeit nach dem ersten Lockdown vor einem Jahr.

Auf der dazugehörigen Website www.dresden.de/maximallokal und den Social-Media-Kanälen der Stadt verleihen lokale Akteure der Kampagne ein Gesicht und laden herzlich zu sich ein. Darunter Jens Preißler, Center Manager der Altmarkt-Galerie Dresden: „In unserer schönen Altstadt kehrt nach und nach wieder Normalität ein. Mit tollen Neueröffnungen und spannenden Aktionen in der Altmarkt-Galerie geben wir unser Bestes für ein lebendiges Center. Wir freuen uns auf Sie!“ Auch Barbara Oehlke, Inhaberin einer Goldschmiedewerkstatt nahe der Dreikönigskirche, ist optimistisch: „Die Hauptstraße wird wieder lebendiger und das ist wunderbar. Den persönlichen Kontakt, der kleine Scherz mit dem Kunden, die Frage nach dem Wohlergehen kann der Onlineshop halt doch nicht ersetzen.“

Auch das City Management unterstützt die Aktion: „Die Einzelhändler und Gastronomen unserer zauberhaften Innenstadt haben diese Zeit jetzt so herbeigesehnt, endlich wieder unkompliziert ihrem Gewerbe nachgehen zu können“, bestätigt Geschäftsführerin Friederike Wachtel. Der Verein begleitet die Kampagne und hängt weitere Plakate bei seinen Mitgliedern aus. „Lassen Sie sich doch mal wieder in Dresden verwöhnen!“, appelliert Wachtel an alle Dresdnerinnen und Dresdner.

