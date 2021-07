Erstellt in

Koblenz – Verkehr / Hinweis: Am Sonntag, 01. August 2021, wird in Koblenz unter dem Motto: „Erinnerung an die Stonewall Aufstände – Kampf für die Rechte queerer Menschen“ demonstriert.

Die Demo beginnt um 15.00 Uhr auf dem Zentralplatz mit einer Auftaktkundgebung.

Gegen 16:50 Uhrbeginnt ein Aufzug vom Zentralplatz ausgehend auf die Clemensstraße über den Clemensplatz sowie den Reichenspergerplatz zur Stresemannstraße. Von dort aus verläuft der Aufzug zum Konrad-Adenauer-Ufer zum Deutschen Eck, das gegen 17.20 Uhr erreicht sein sollte.

Dort findet die Abschlusskundgebung statt und gegen 19.00 Uhr endet die Versammlung.

