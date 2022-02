Dresden – Online-Befragung zum Thema Sport und Bewegung in Dresden abgeschlossen

Erste Ergebnisse liegen vor.

Dresden (SN) – Mit dem Ziel, die Sport- und Bewegungsangebote weiterzuentwickeln und zu verbessern, führte die Landeshauptstadt Dresden vom 11. Oktober 2021 bis 11. Januar 2022 eine Umfrage durch. Fast 1.900 Dresdnerinnen und Dresdner nutzten die Gelegenheit, sich an der Online-Umfrage zu Sport und Bewegung zu beteiligen. Dadurch hat die Landeshauptstadt Dresden interessante Hinweise sowie Indikatoren zu den Sport-und Bewegungsmöglichkeiten in Dresden erhalten. Mit den Ergebnissen der Umfrage wird das geplante Bewegungsraumkonzept für die Landeshauptstadt Dresden aufgewertet. Darin sollen Sportgelegenheiten entwickelt werden, die allen Dresdnerinnen und Dresdnern ausreichend Möglichkeiten für Sport- bzw. Bewegungsaktivitäten außerhalb des organisierten Sports bieten.

Erste Ergebnisse der Umfrage liegen nun vor und können unter www.dresden.de/sport-befragung eingesehen werden. Aufschlussreich ist vor allem die Einschätzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Hinblick auf Angebote von frei zugänglichen Sport- bzw. Freiflächen in den Stadtteilen. Mehr als zwei Drittel sind der Auffassung, dass davon nicht genügend in Dresden vorhanden sind. Die Befragten wünschen sich mehr Fitnessgeräte (15 Prozent), Parks (13,5 Prozent), Wiesen (12 Prozent) oder auch Tischtennisplatten (12 Prozent), Volleyball-/Beachvollballplätze (11 Prozent) und Bolzplätze (10 Prozent). Der größte Teil der Befragten nutzt für Sport und Bewegung den öffentlichen Bewegungsraum wie Natur und Parks. Spitzenreiter in den ausgeübten Sportarten ist das Radfahren. Aber auch Skaten, Ausdauersport und Schwimmen stehen hoch im Kurs. Etwa 57 Prozent der Befragten gaben an, sich mehrmals die Woche zu bewegen beziehungsweise Sport zu treiben. 17 Prozent sind einmal pro Woche sportlich aktiv und knapp 11 Prozent treiben täglich Sport.

Viele der Befragten haben zudem eigene Vorschläge für die Entwicklung von Sportgelegenheiten eingebracht. Die Auswertung dieser Hinweise und Vorschläge nimmt noch einige Zeit in Anspruch, wird aber voraussichtlich im April dieses Jahres vorliegen.

Umfrage-Ergebnisse und weitere Informationen: www.dresden.de/sport-befragung

