Koblenz – Gesellschaft: „Aufstehen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ heißt es am Montag 14. Februar, wieder in Koblenz.

Bereits zum zehnten Mal findet dort die Veranstaltung „One Billion Rising“ statt, die Teil einer weltweiten Kampagne ist, mit der alle Menschen aufgerufen werden, sich gegen Gewalt und für Freiheit und Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen zu erheben.

Organisiert wird die Veranstaltung in Koblenz von einem breiten Aktionsbündnis, zu dem unter anderem neben dem Frauennotruf Koblenz, der Beratungsladen für Frauen Koblenz, die Interventionsstelle, Zonta 1, QueerNet-RLP als auch die Gleichstellungsstellen des Rhein-Lahn-Kreises sowie der Stadt Koblenz und weitere engagierte Frauen gehören.

Am 14. Februar („Valentinstag“) treffen sich alle, die mitmachen möchten, um 17 Uhr am Löhrrondell in Koblenz. Dort können alle zum Lied „Break the Chain“ („Sprengt die Ketten“) unter Einhaltung der Corona-Regeln tanzen. Mit diesem Tanz wird gegen Gewalt an Frauen und Mädchen protestiert. Es wird Mut gemacht, das Schweigen darüber zu brechen und solidarisch gestärkt für die Freiheit und Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen und allen Menschen auf- und einzustehen. Dabei besteht die Möglichkeit Statements abzugeben. Anschließend ist eine Demonstration mit Begleitung von der Sambagruppe PiriPiri durch die Schloss- und Viktoriastraße zum Forum geplant. Dort gibt es weitere Beiträge und den Abschlusstanz.

Für alle, die sich vorab einstimmen und den Tanz zu dem Lied „Break the Chain“ einüben möchten, wird am Samstag, 12. Februar, in der Sporthalle der BBS Wirtschaft Koblenz, Hohenzollernstraße/ Eingang Ludwigstraße, von 10.00 bis 12.00 Uhr ein Tanzworkshop angeboten.

Informationen zu der Kampagne finden Sie unter: https://www.facebook.com/One-Billion-Rising-Koblenz-248155428684022/ , auf Instagram (@onebillionrisingkoblenz), Facebook und http://www.onebillionrising.de/



Stadt Koblenz