Dresden – Weißig: Bauarbeiten auf der B6 – Brücke über Weißiger Dorfbach wird saniert – Verkehrseinschränkungen ab Ferienbeginn, 20. Juli 2020

Erstellt in

Dresden (SN) – Weißig: Am Montag, 22. Juni 2020 beginnen die Arbeiten an einer Brücke auf der Bautzner Landstraße in Dresden-Weißig. Sie führt die stark befahrene B 6 über den Weißiger Dorfbach. Saniert wird sie, weil es zahlreiche Schäden im Beton gibt. Das beeinträchtigt die Tragfähigkeit.

An der Gewölbeunterseite sind Risse zu verpressen und Fugen zu erneuern. Das Gewölbe wird mit Spritzbeton verstärkt. Es gibt neue Brückengeländer. Gehwege und Fahrbahn erhalten einen neuen Belag.

Bis Ende September 2020 sollen die Arbeiten andauern. Der Verkehr ist zunächst nicht beeinträchtigt. Mit dem Beginn der Sommerferien am Montag, 20. Juli 2020 wird der Verkehr jeweils halbseitig per Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt.

Den Auftrag für die Arbeiten hat die Firma Trinitz Bauwerksanierung GmbH aus Dresden erhalten. Die Kosten betragen etwa 134.000 Euro.

____________________________________

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll