Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

DÜRR: Europa muss jetzt klar und geschlossen auftreten

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Deutschland-News, News-Europa, News-Weltweit, Politik

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-FDP-Freie-Demokraten

DÜRR: Europa muss jetzt klar und geschlossen auftretenZu den US-Ansprüchen auf Grönland erklärt der FDP-Bundesvorsitzende Christian Dürr:

„Europa muss jetzt klar und geschlossen auftreten. Wir Europäer müssen selbstbewusst deutlich machen, dass wir zu den unveränderlichen Grenzen und zur liberalen Weltordnung stehen und diese stärken müssen. Genauso klar müssen wir gegenüber den USA deutlich machen, dass Androhungen von Gewalt oder militärische Mittel zur Übernahme von Ländern und Landesteilen gegen diese Rechtsordnung verstoßen. Es ist richtig, dass die Europäer an der Seite Grönlands und Dänemarks stehen. Wenn die USA Sicherheitsbedenken im arktischen Raum anführen, weil Russland und China Ansprüche auf Bodenschätze erheben, müssen diese im NATO-Bündnis und mit den europäischen Partnern diskutiert werden und nicht gegen sie. Kanzler Merz und Außenminister Wadephul müssen darüber hinaus jetzt intensiv den Kontakt mit weiteren Stimmen in der US-Administration und bei den Republikanern suchen.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Der Konflikt um Grönland ist jedoch weitaus mehr als eine territoriale Frage, denn er steht sinnbildlich für die Frage nach der grundsätzlichen Rolle Europas in der Welt. Ein Grund dafür, dass Deutschland und Europa geopolitisch derart an Gewicht verloren haben, liegt vor allem darin begründet, dass wir wirtschaftlich nicht mehr erfolgreich sind. Nur wer wirtschaftlich stark ist, kann dies auch geopolitisch sein. Wir müssen daher alles dafür tun, wieder ein innovativer, wachstumsstarker Wirtschaftsraum zu werden. Dann wären wir absolut relevant.“

***
Text: Freie Demokratische Partei

Das könnte Sie auch interessieren ...

ALS Krankheit erklärt: Warum Influencerin Sara Bennett mit 39 starb – Symptome, Verlauf, Hilfe

Kostenloser Vortrag: KI im Alltag von Senioren am 23. Januar im Seniorentreff Mitte in Ratingen

„Ich will, dass die Wahrheit siegt“: Lesung von Hans Hesse in der Stadtbibliothek Bremerhaven

Seniorenkarneval Ratingen: „Kumm, loss` mer fiere“ – in der Stadthalle

Gerrit Huy (AfD): Transparenz statt Verschleierung der verheerenden Insolvenzzahlen

Neue Ernährungsempfehlungen der USA: Einordnung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)

Sozialverband VdK: SPD-Vorstoß zur Erbschaftsteuer ist Schritt in die richtige Richtung

Gesundheitsminister Philippi äußert sich besorgt zu sinkenden Apothekenzahlen: „Erhöhung des Packungsfixums ist dringend notwendig“

Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex Dezember 2025: Jahreswechsel ohne Zuversicht: Selbstständige blicken skeptisch auf 2026

Mannheim beflügelt – Klaviermusik im Börsensaal

Mehr als 17.000 Insolvenzen 2025: Jeden Tag 48 Firmen vor dem Aus – Wirtschaft dramatisch in Schieflage

Winternothilfe für obdachlose Menschen in Hannover aufgrund der Extremwetterlage ausgeweitet

Gewaltig – Ein bewegender Text über Verlust, Trauer und Hoffnung im Licht

Neue Studie: Käse senkt Demenzrisiko

Alice Weidel: Gescheiterte Wirtschaftswende – Merz gesteht Wirkungslosigkeit „aller bisherigen Entscheidungen“

Sozialverband VDK: Mehr Gerechtigkeit bei Facharztbesuchen: Termingarantie für alle Patienten

Schlagworte: #15.01.2026 #Aktuell #Bodenschätze #China #Christian Dürr #Dänemark #Europa muss jetzt klar und geschlossen auftreten #FDP #Freie Demokratische Partei #Nachrichten #NATO #NATO-Bündnis #News #Politik #Russland #US-Ansprüche auf Grönland #USA

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com