Edenkoben – Drecksäue: Seilbahnfahrer urinieren auf Spaziergänger

Edenkoben – Am Nachmittag des 13.06.2020 wurde die Polizei vom Betreiber der ortsansässigen Seilbahn darüber informiert, dass eine Gruppe junger Männer bei der Talfahrt auf unter der Bahn befindliche Spaziergänger uriniert habe.

Als die Spaziergänger dies dem Betreiber meldeten, waren die Männer jedoch bereits verschwunden.

Die geschädigten Spaziergänger bzw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

