Bendorf – Verkehrsunfall mit Flucht in der Hüttenstraße

Bendorf – Am Samstag, den 13.06.2020 gegen 10:00 h wurde die hiesige Dienststelle über einen umgeworfenen Verteilerkasten in der Hüttenstraße in 56170 Bendorf in Kenntnis gesetzt.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Kasten wahrscheinlich durch ein rangierendes Fahrzeug beschädigt wurde. Am Kasten konnten durch die eingesetzten Beamten Reifenprofilspuren gesichert werden.

Der oder die Fahrzeugführer/in entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

