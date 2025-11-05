Ehrenamtliche rechtliche Betreuerinnen und Betreuer in Schwerin gesucht – Sind Sie neugierig auf Menschen und übernehmen gern Verantwortung?
Der Betreuungsverein Neues Ufer, der für die Landeshauptstadt Schwerin tätig ist, sucht engagierte Personen, die ehrenamtlich rechtliche Betreuungen übernehmen möchten. „Viele Schwerinerinnen und Schweriner sind auf die Unterstützung eines rechtlichen Betreuers angewiesen“, berichtet Daniela Dube, Leiterin der Schweriner Betreuungsbehörde. „Die zukünftigen Betreuer werden sorgfältig auf ihre Arbeit vorbereitet und während ihrer gesamten Tätigkeit fachlich begleitet. So erhalten sie die Unterstützung, die sie brauchen, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen kompetent zur Seite zu stehen.“ Wer Freude an Verantwortung und der Arbeit mit Menschen hat, ist beim Betreuungsverein Neues Ufer genau richtig. Interessierte können sich jederzeit an Antje Wendler unter 0385 512166 oder a.*******@**sn.de wenden.
Text: Pressestelle Landeshauptstadt Schwerin