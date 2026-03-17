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Kommunale Wärmeplanung in Schwerin: Stadt stellt Bürgern Endergebnisse am 7. April vor

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Kommunale Wärmeplanung in Schwerin: Stadt stellt Bürgern Endergebnisse am 7. April vor – Die kommunale Wärmeplanung der Stadt ist für Bürger ein wichtiges Thema – es geht um Versorgungssicherheit, mehr Stabilität bei den Heizkosten, Klimaschutz und Lebensqualität. Gerade Planungssicherheit ist aktuell ein wesentlicher Punkt, denn die kommunale Wärmeplanung zeigt klar, welche Stadtgebiete künftig wie versorgt werden, zum Beispiel mit Fernwärme oder dezentralen Lösungen. So vermeiden Eigentümer unter anderem Fehlinvestitionen bei Heizungsentscheidungen.

Bereits im Oktober hatte die Landeshauptstadt Schwerin interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer lnformationsveranstaltung in den Demmlersaal des Rathauses eingeladen. Nun werden – wie angekündigt – zum Abschluss der kommunalen Wärmeplanung. „am 7. April um 18 Uhr im Wichernsaal des Diakonie-Forums, Körnerstraße 7 die zentralen Ergebnisse vorgestellt.

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Der fertiggestellte Wärmeplan enthält neben den Zielszenarien auch eine Wärmewendestrategie, um die Wärmeversorgung in Schwerin in den kommenden Jahren Schritt für Schritt von fossilen auf erneuerbare Energien umzustellen und Schwerins Klimaneutralität zu erreichen.  Außerdem wird ein Ausblick auf die nächsten Umsetzungsschritte und den Fernwärmeausbau gegeben. „Wir möchten die Schwerinerinnen und Schweriner end in die Planungen einbinden und sicherstellen, dass sie sich mit den Planern austauschen können – deshalb bieten wir im Rahmen dieser Informationsveranstaltung ausreichend Raum für die Beantwortung von Fragen “, sagt Umweltdezernent Bernd Nottebaum. Der Wärmeplan wurde in enger Zusammenarbeit mit den Stadtwerken erarbeitet. Sie sind für die spätere Umsetzung von zentraler Bedeutung und haben sich bereits frühzeitig mit den dafür erforderlichen Transformationen beschäftigt. Daneben wurden regional ansässige Unternehmen mit hohem Energiebedarf oder möglichen Abwärme-Potenzialen in die Planung eingebunden. Der Fortschritt der Wärmeplanung lässt sich laufend über die Internetseite www.schwerin.de/waermeplanung mitverfolgen.

Die Landeshauptstadt Schwerin lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zu dieser Abschlussveranstaltung der kommunalen Wärmeplanung ein.

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Text: Schwerin.de

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