In dieser Ausgabe teilen wir eine ganz besondere Geschichte von Gaby, die uns von ihrem Hund Muffin und dessen Rettung aus einem Tierheim berichtet.

Ein Hund namens Muffin Teil 1 – Eine persönliche Rettungsgeschichte – Am 03.11.2024 wird unser Sonnenschein 2 Jahre alt. Er hat unsere Familie – unser Rudel – wirklich bereichert. Muffin ist ein Herdenschutzhund-Mix mit ca. 52 cm Schulterhöhe. Der Schlingel lebt nun seit ca. 1,5 Jahren bei uns.

Aber eigentlich war alles anders geplant.

Susanne Hahn von Casa Animale teilte mir ganz entsetzt mit, dass es in einem großen rumänischen Tierheim zu Massentötungen kommen soll, da das Shelter mit 200 Hunden überbelegt war. Alle waren in Panik. Im Tierheim wurden so viele Hunde online gestellt, wie es nur ging.

Also kontaktierte ich alle meine Freunde und Bekannte, ob jemand eine Rettungspatenschaft für 250,- € je Hund übernehmen kann. Denn dann werden die Hunde aus der Tötung geholt und auf andere Tierheime oder Pflegestellen umgesetzt. Im besten Fall kommt der Hund auf eine Stelle auf dem Schutzhof in Gefrees in Bayern, auf eine Pflegestelle oder auf eine Endstelle bei netten Menschen.

Meine Freundin Ursula übernahm 2 Rettungspatenschaften – so konnten 2 Fellnasen von der Giftspritze gerettet werden. Meine andere Freundin Ursula hatte gerade einen portugiesischen Wasserhund von einer anderen Tierschutzorganisation aus Spanien übernommen, da ihr Hund verstorben war.

Ich suchte fieberhaft nach einem passenden Spielgefährten für den 1 Jahr alten Hund, während ich mit meinem Mann sprach, ob wir einen weiteren Herdenschutzhund in unsere Familie aufnehmen können. Ich wurde fündig: Kurz vor Ablauf fand ich einen kleinen, ca. 1 Jahr alten, weißen Wuschelhund. Heute lebt er ca. 700 m von unserem Haus entfernt bei unseren Freunden – zusammen mit dem Wasserhund Cookie. Beide sind heute Best-Buddys.

Währenddessen schickte Frau Hahn eine Anfrage per Mail an das betroffene Tierheim in Rumänien: Wir suchten einen jungen Herdenschutzhund für unser Rudel – egal ob männlich oder weiblich. Das Tierheim war so im Stress, dass sie uns nicht helfen konnten. Also fragte Frau Hahn bei Bea Jagosova aus Filakow (Slowenien) an, ob sie einen passenden Hund für uns habe.

Bea hat ein privates Tierheim und gibt sich alle Mühe, ihre 70 Hunde zu versorgen, was ihr gar nicht leicht fällt, da die Kosten allein für Futter und Tierarzt sehr hoch sind. Leider hatte sie zu der Zeit auch kein passendes Tier für uns. Aber sie hätte gehört, dass in dem ca. 30 km entfernten öffentlichen Tierheim letzte Woche ein junger Herdenschutzhund aus einem Zigeunerlager befreit worden sei.

Gesagt, getan. Bea setzte sich telefonisch mit den Leuten in Verbindung und fuhr anschließend zu ihnen. Dort besuchte sie in Absprache mit den Tierpflegern den Schlingel. Muffin zeigte sich als freundlicher, spielfreudiger Hund. Sie drehten extra für uns ein Handy-Video und schickten es uns.

Der Hund sah aus wie unser verstorbener Kaukasen-Mix Pamcuk! Damit war alles klar. Frau Hahn schrieb Bea gleich eine Mail, dass Muffin ein neues Zuhause gefunden habe. Die beiden regelten die organisatorischen Dinge, und so konnte Muffin bereits eine Woche später mit dem Hundetransport nach Deutschland kommen.

Tierliebe Menschen aus dem Tierheim Leipzig, die auch einige Hunde bekommen hatten, brachten uns Muffin ein Stück des Weges näher. Wir trafen uns in der Nähe von Leipzig. Die Tierschützer hatten Muffin schon ausgeladen, ein Geschirr und eine Schleppleine angelegt, damit Muffin sich bewegen und erleichtern konnte. Nun konnte er sich endlich bewegen und herumschnüffeln. Wir hatten ein Geschirr in Größe L und ein Halsband dabei. Gott sei Dank passte alles. Die Tierheim-Mitarbeiter halfen uns beim Umziehen des Hundes. Da alles in einer Schleuse stattfand, war auch alles sicher.

Kurze Zeit später saß Muffin angegurtet mit mir auf der Rücksitzbank, und es ging Richtung Heimat.

Hier endet der erste Teil.

Wenn Sie Interesse an unserer Geschichte haben, werden wir bald den zweiten Teil online stellen.

Nun aber noch etwas ganz anderes: Sie können sich das Video von Muffins Rettung gern ansehen. Auch wünschen wir Ihnen viel Spaß mit den Bildern.

Bitte besuchen Sie den Verein Casa Animale in 95482 Gefrees in Bayern – also ganz in Ihrer Nähe persönlich oder besuchen Sie die Webseite von Casa Animale.

Adresse Casa Animale:

Verein Casa Animale e.V.

Witzelshofen 34

95482 Gefrees / Bayern

Tel: 09254-961675

Bei Bedarf finden auch Sie dort den passenden Vierbeiner für Ihre Familie! Wer denkt, dort gäbe es „nur“ alte, kranke oder verhaltensauffällige Hunde, der irrt. Es gibt dort junge, kleine, große oder auch alte Hunde, die dringend ein neues Zuhause suchen. Derzeit gibt es Malteser-Mixe, Chihuahua-Mixe, viele Labradore und Schäferhunde – also für jeden etwas dabei.

Sollten Sie keinen Hund adoptieren können, schicken Sie doch Casa Animale oder Bea Jagosova Hundefutter über Amazon! Oder suchen Sie sich den „nettesten“ Hund aus und schenken ihm durch eine Rettungspatenschaft ein neues Leben. Diese kostet 250,- €.

Adresse Animal Shelter Šťastné Labky:

Bea Jagosova

Šávoľská cesta 58

986 01 Fiľakovo

Webseite: www.stastnelabky.sk

Viele liebe Grüße, Gaby (gk)

***

Text: Gaby Korsten