Nördliches Breitmaulnashorn – Letzte Chance für eine Art: Zwei Breitmaulnashörner, ein Wächterteam – und die Hoffnung der Welt – In den weiten Ebenen Kenias leben zwei Wesen, die leise anklagen. Sie tragen keine Stimme, keine Waffe, keinen Zorn – und doch sind sie ein unüberhörbarer Schrei: gegen Ausrottung, gegen Gier, gegen die dunkle Seite menschlichen Handelns. Najin und Fatu, Mutter und Tochter, sind die letzten beiden Nördlichen Breitmaulnashörner auf unserem Planeten. Zwei Körper – stellvertretend für Tausende, die es einst waren. Zwei Seelen – bewacht von Menschen mit Gewehren, Tag und Nacht. Sie sind alles, was bleibt.

Die letzten ihrer Art – bewacht wie Staatsgeheimnisse

Was klingt wie eine Filmszene, ist Realität. Rund um die Uhr patrouilliert ein kleines Team bewaffneter Wächter um die beiden Nashornkühe, irgendwo in einem geschützten Areal der Ol Pejeta Conservancy in Kenia. Die Männer, meist aus der kenianischen Polizei-Reserve, tragen Verantwortung für ein Naturerbe, das sich nicht mehr verteidigen kann. Ihre Anwesenheit ist keine Maßnahme der Forschung – sie ist bittere Notwendigkeit. Denn der Mensch ist nicht ihr Retter geworden, sondern ihr Feind. Der gefährlichste von allen.

Der Weg ins Nichts – eine Geschichte voller Blut und Gier

Einst streiften Tausende dieser gewaltigen, friedlichen Kolosse durch die Savannen Zentralafrikas – von Uganda über den Sudan bis in die Demokratische Republik Kongo. Doch ihre Stärke schützte sie nicht vor dem Schwächsten aller Wesen: dem Menschen.

Das Horn des Nashorns – aus Keratin, dem gleichen Stoff wie unsere Fingernägel – wurde zum Symbol von Macht, Potenz, Medizin oder Reichtum verklärt. Besonders in asiatischen Ländern wie Vietnam oder China glaubte man an eine „heilende“ Wirkung, obwohl wissenschaftlich nie ein Beweis dafür existierte. Gier, Dummheit und Statussucht ließen einen Schwarzmarkt explodieren, auf dem das Horn teurer als Gold gehandelt wurde. Ein Todesurteil für eine ganze Art.

Was folgte, war ein systematisches Massaker. Wilderei, organisiert von kriminellen Syndikaten, ausgestattet mit Nachtsichtgeräten, Helikoptern, Bestechungsgeldern. Jahr für Jahr fielen mehr Tiere den Gewehren zum Opfer. Kadaver, enthornt, blutend, liegengeblieben. Oft wurden selbst trächtige Kühe getötet, kleine Kälber verhungerten neben ihren toten Müttern. Der Mensch – so grausam und effizient wie nie.

Sudan – das letzte männliche Nashorn

2018 starb der letzte männliche Vertreter der Nördlichen Unterart. Sein Name war Sudan. Sanft, imposant, würdevoll – und am Ende hilflos. Er musste eingeschläfert werden, weil seine Knochen nicht mehr tragen konnten. Mit ihm starb der letzte natürliche Hoffnungsträger einer ganzen Spezies. Übrig blieben seine Tochter Najin und seine Enkelin Fatu. Beide weiblich. Beide unfähig zur Fortpflanzung auf natürlichem Wege.

Ein Wettlauf gegen die Zeit

Die Wissenschaft kämpft. Und wie. Teams aus Europa, Kenia und Asien haben Eizellen entnommen, befruchtet, eingefroren, um Embryonen im Labor zu erzeugen. Diese sollen eines Tages in Leihmütter eingesetzt werden – südliche Breitmaulnashörner, genetisch verwandt, aber nicht bedroht. Eine Rettung im Reagenzglas – komplex, teuer, ungewiss.

Bisher wurden rund zwei Dutzend Embryonen erzeugt. Doch jeder Versuch ist ein Tanz auf Messers Schneide. Jeder Fehlschlag ein Stich ins Herz all jener, die noch glauben, dass man retten kann, was der Mensch zerstört hat.

Was wir verlieren – und was wir sind

Diese beiden Nashörner sind mehr als nur Tiere. Sie sind lebendige Monumente. Sie sind das, was bleibt, wenn Profit über Mitgefühl siegt, wenn Märkte mächtiger sind als Moral. Ihre bloße Existenz klagt uns an – dich, mich, uns alle. Und sie erinnern uns daran, dass wir als Spezies versagt haben, wenn wir sie alleine sterben lassen.

Wer Tiere umbringt, um aus einem Horn Staub zu machen, das wirkungsloser ist als Sand, hat jedes Recht auf das Wort „Mensch“ verloren. Was wir diesen majestätischen Wesen angetan haben, ist nicht nur ein Verbrechen an der Natur – es ist ein Verbrechen an der Seele der Erde.

Ein Funke Hoffnung

Und doch – solange es Najin und Fatu gibt, solange Menschen sich bewaffnen, um sie nicht zu töten, sondern zu schützen, gibt es Hoffnung. Es sind nicht viele, die kämpfen. Aber es sind die Richtigen. Und sie verdienen unsere volle Unterstützung – moralisch, politisch, finanziell.

Denn wenn diese Art verschwindet, stirbt nicht nur ein Tier. Dann stirbt ein Teil von uns.

Nördliches Breitmaulnashorn – Fazit der traurigen Geschichte der Breitmaulnashörner Najin & Fatu

Zwei Nashörner. Ein Wächterteam. Und ein letzter Hoffnungsschimmer. Die Geschichte des Nördlichen Breitmaulnashorns ist eine Geschichte des Versagens – aber auch der Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen. Es liegt an uns, ob wir am Ende als Zerstörer oder als Bewahrer dastehen. Die Zeit läuft (hk).