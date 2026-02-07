BR Fernsehen: Einschaltquote Fastnacht in Franken begeistert aufs Neue – 45,4 Prozent Marktanteil in Bayern für die Kultsendung – 2,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Freitagabend bundesweit die „Fastnacht in Franken“ im BR Fernsehen, in Bayern verfolgten durchschnittlich 1,8 Millionen Menschen die Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken. Mit einem hervorragenden Marktanteil von 45,4 Prozent erzielte „Fastnacht in Franken“ erneut einen Spitzenwert beim bayerischen Publikum.
BR Fernsehen: „Fastnacht in Franken“ live am Freitag, 6. Februar 2026 – Die Spannung steigt
Einschaltquote Fastnacht in Franken beim jüngeren Publikum
Auch beim jüngeren Publikum der 14- bis 49-Jährigen war die Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken mit einem Marktanteil von 29,3 Prozent in Bayern die meistgesehene Sendung des Abends. Der einzigartige Mix aus Büttenreden, Tanz, Musik und Spaß hat wieder beste Aussichten, die erfolgreichste Sendung des Jahres in den Dritten Programmen zu werden. Der Tagesmarktanteil im BR Fernsehen lag am Freitag bei 28,2 Prozent.
BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth:
„Die ‚Fastnacht in Franken‘ ist ein Fest des fränkischen Humors und der Gemeinschaft. Sie bringt Menschen unterschiedlicher Herkunft und Altersgruppen zusammen und gehört seit vielen Jahren zu den unverwechselbaren Markenzeichen des Bayerischen Rundfunks, auf die wir zu Recht stolz sind. Gerade in unruhigen politischen Zeiten wie diesen hat sie wieder mal gezeigt, wie gemeinsames Lachen und gelebte Tradition Stärke und Zuversicht stiften können. Für ihre kreativen Ideen, ihre Leidenschaft und das unermüdliche Engagement danke ich den Künstlerinnen und Künstlern, dem Fastnacht-Verband Franken sowie dem gesamten Redaktions- und Produktionsteam von Herzen.“
Marco Anderlik, Präsident des Fastnacht-Verband Franken:
„Unseren wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern ist es auch in diesem Jahr gelungen, mit höchster Professionalität Millionen von Zuschauern kurzweilige und schöne Stunden zu bereiten. Ein Programm mit Witz, Charme, großen Emotionen und auch nachdenklichen Momenten ließ keine Wünsche offen. Der gestrige Abend ist das Ergebnis monatelanger Zusammenarbeit der Fastnachtredaktion von BR Franken und des Fastnacht-Verband Franken e.V. Ein besonderer Dank gilt der Produktionsfirma mit ihren sehr motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Gewerke. Basis dieser erfolgreichen Produktion ist das partnerschaftliche Miteinander.“
Anja Miller, Leiterin BR Franken:
„Wie die Fastnacht-Familie einmal mehr zur Hochform aufgelaufen ist, um diese einmalige Mischung aus fränkischem Humor, Musik, Brauchtum und Tanz für ein Millionenpublikum auf die Bühne zu bringen, ist einzigartig. Alle Räder vor und hinter den Kulissen greifen routiniert ineinander – ein Ergebnis aus jahrelanger vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Künstlerinnen und Künstlern, Verband, Redaktion und Produktion. Und nicht zuletzt: ‚Fastnacht in Franken‘ ist fest im Brauchtum verwurzelt und schafft es dennoch immer wieder, sich neu zu erfinden!“
Hochkarätiges Programm – mit vielen Überraschungen
Fast vier Stunden unterhielten bekannte und neue Künstler und Künstlerinnen das Publikum: „Dreggsagg“ Michl Müller, Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda und Schweinchen PigNic, die „närrische Putzfraa“ Ines Procter, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau u. a. als Waltraud und Mariechen, Büttenredner Peter Kuhn, der Mann am Klavier Matthias Walz, die A-cappella-Band Viva Voce, Neuzugang Philipp Weber und die Forchheimer „Gaafergoschn“ Janina Fuchs.
„Arrivederci, Ciao!“ – Emotionaler Abschied der Oberpfälzer
Von der beliebten Altneihauser Feierwehrkapell’n aus der Oberpfalz musste sich das Publikum in diesem Jahr verabschieden. „Vielen Dank, wir hab´ns probiert / dass diese Sitzung besser wird / und merkten jetzt nach 20 Jahren / dass wir grandios… erfolglos waren“, reimten sie, nachdem sie ein letztes Mal ihren Spott über die fränkischen Gastgeber ausgeschüttet hatten. Versöhnlich endete die Ära: Norbert Neugirg, Kommandant der Altneihauser Feierwehrkapell’n, reichte Christoph Maul, Sitzungspräsident der Prunksitzung, die Hand.
Der 12-jährige Leonard Wolf vom FC Waigolshausen (Lkr. Schweinfurt), halb Oberpfälzer, halb Franke, gab eine Kostprobe seiner Büttenrede, die am Sonntag, 15. März, in der Narrennachwuchssendung „Fastnacht in Franken – jung und närrisch“ zu sehen sein wird.
Mit tänzerischen Spitzenleistungen glänzte der fränkische Gardetanz: die Selleriegarde von der K.K. Buchnesia Nürnberg, die Tanzpaare Lena Meyer und René Skorupa von der Faschingsgilde Marktredwitz-Dörflas, und Sophia Meißner und Oscar Cyrus von der Tanzsportgarde Coburger Mohr sowie die zwei Tanzmariechen Liana Wolf vom Karneval-Club Röttenbach „Die Besenbinder“ und Jennifer Berger von der KK Buchnesia Nürnberg.
Prominente Gäste im Saal
Das Programm der Traditionssendung verfolgten bayerische Spitzenvertreter aus Politik und Gesellschaft vor Ort in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim bei Würzburg, unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, zahlreiche Ministerinnen und Minister aus Bund und Land sowie Fraktionschefs im Landtag.
Fastnacht in Franken
Die „Fastnacht in Franken“ wird seit 1987 ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Im ersten Jahr kam „Fastnacht in Franken“ noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt. Im kommenden Jahr wird die 40. Sendung „Fastnacht in Franken“ gefeiert.
Die Basis der verwendeten Zahlen bezieht sich auf die Zuschauer und Zuschauerinnen ab drei Jahren in Deutschland/Bayern. Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14, Marktstandard: Bewegtbild, Auswertungstyp TV (vorläufige Daten).
Die weiteren Sendetermine 2026 im BR Fernsehen
Alle Fastnachtssendungen sind nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar. Die Höhepunkte der „Fastnacht in Franken“ gibt es unter br.de/fastnacht.
