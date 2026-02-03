BR Fernsehen: „Fastnacht in Franken“ live am Freitag, 6. Februar 2026 – Die Spannung steigt – mit bekannten Fastnachtern und neuen Gesichtern.
Ein Abschied, ein Wiedersehen und zahlreiche Premieren: „Fastnacht in Franken“, die Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken, verspricht wieder närrische Unterhaltung vom Feinsten. Am Freitag, 6. Februar 2026, wird die Kultsendung ab 19.00 Uhr live im BR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek übertragen. Bereits von 17.30 bis 18.30 Uhr wird vom Geschehen auf dem roten Teppich und den tollsten Kostümen der prominenten Gäste berichtet.
Fernsehpremiere hat Büttenrednerin Janina Fuchs von den Närrischen Siedlern Lichteneiche Forchheim: Die junge Lehrerin aus Oberfranken ist ein echtes Fastnacht-Gewächs und hat früher auch in der Garde getanzt. Einen Gastauftritt beim Eröffnungslied „Es lebe unsre Fasenacht“ hat die Rhönerin Laura Rahm. Premiere bei „Fastnacht in Franken“ hat auch Philipp Weber aus Amorbach. Der Kabarettist und Autor war bereits im vergangenen Jahr bei der „Närrischen Weinprobe“ zu sehen. Auch der Narrennachwuchs aus der Jugendsendung „Fastnacht in Franken – jung und närrisch“ präsentiert sich mit einem Beitrag auf der großen Fastnachtsbühne.
Viele bekannte Fastnachtstars sind auch in diesem Jahr wieder in der rund dreieinhalbstündigen Sendung dabei: „Dreggsagg“ Michl Müller, Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, „Putzfraa“ Ines Procter, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau als Waltraud und Mariechen, Büttenredner Peter Kuhn, der Mann am Klavier Matthias Walz und die A-capella-Band Viva Voce. Ein Wiedersehen gibt es mit Lubber und Babbo alias Thomas Klug und Matthias Schmelzer aus dem unterfränkischen Oberschwappach, die nach einem Jahr Pause zum zweiten Mal auftreten werden.
Nur noch einmal wird die Altneihauser Feierwehrkapell’n aus der Oberpfalz einmarschieren, um ihren Spott über den fränkischen Gastgebern auszuschütten. Seit ihrem Auftritt als „Störtrupp“ im Jahr 2006 wurde die schräge Truppe über die Jahre zu einem der Publikumslieblinge. Kommandant Norbert Neugirg hat nun an die Truppe einen „letzten Befehl“ erlassen: „Kameraden, frohe Kunde: Uns blüht die letzte Stunde! Bevor es uns aus Altersgründen nicht mehr gelingt hinauszufinden“.
Mit drei tänzerischen Beiträgen werden die Meisterschaftserfolge des fränkischen Gardetanzes gewürdigt: Alle Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne sind amtierende deutsche Meister bzw. Vizemeister. Als Sitzungspräsident führt Christoph Maul aus Schillingsfürst (Mittelfranken) durchs Programm.
Die närrischen und musikalischen Beiträge sowie die Tanzdarbietungen in der Übersicht mit Herkunftsorten
Podcast „Helau & Hell No – Inside Karnevalistischer Tanzsport“
Neue Folge „The last dance“ ab Dienstag, 3. Februar, hier in der ARD Audiothek
Host: BR-Sportreporter Maximilian Albrecht
Fastnacht in Franken
Die Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken mit Musik, Tanz, Büttenreden und viel prominentem Publikum aus Politik und Gesellschaft wird seit 1987 im BR Fernsehen ausgestrahlt und ist seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Im ersten Jahr kam „Fastnacht in Franken“ noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim bei Würzburg statt.
Alle Fastnachtssendungen sind nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar.
Text: BR-Pressestelle