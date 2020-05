EISENACH – LUTHER-PREIS „DAS UNERSCHROCKENE WORT“: BÜRGER KÖNNEN BIS 1. SEPTEMBER 2020 VORSCHLÄGE MACHEN

Erstellt in

Eisenach (TH) – Im Jahr 2021 wird der Preis „Das unerschrockene Wort“ der Luther-Städte zum 13. Mal vergeben. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Eisenach haben die Möglichkeit, bis zum 1. September 2020 Kandidatinnen und Kandidaten für diesen Preis vorzuschlagen.

Die Vorschläge sollten jeweils mit einer Begründung versehen und an folgende Adresse geschickt werden: Stadtverwaltung Eisenach, Büro der Oberbürgermeisterin, Markt 1, 99817 Eisenach oder per E-Mail an oberbuergermeisterin@eisenach.de.

Der Preis „Das unerschrockene Wort“ wurde 1996 von den Luther-Städten in Ost und West ins Leben gerufen und wird alle zwei Jahre verliehen. Zu den Stiftern gehören die sechzehn Luther-Städte Augsburg, Coburg, Eisenach, Eisleben, Erfurt, Halle, Heidelberg, Magdeburg, Marburg, Nordhausen, Schmalkalden, Speyer, Torgau, Wittenberg, Worms und Zeitz. Sie erinnern damit an den Reformator Martin Luther, der seine Überzeugung mutig vertreten hat.

Anlässlich des 500. Jahrestages von Luthers Weigerung auf dem Reichstag in Worms 1521, seine Thesen zu widerrufen, wird im April 2021 die Stadt Worms Gastgeber der Preisverleihung für „Das unerschrockene Wort“ sein.

Mit der Auszeichnung „Das unerschrockene Wort“ sollen Persönlichkeiten geehrt werden, die im Sinne des Reformators Luther Zivilcourage gezeigt haben, sich mutig über Angelegenheiten der Gesellschaft geäußert haben und sich auch von Widerständen nicht beirren ließen. Dabei spielen politische oder konfessionelle Aspekte keine Rolle.

Nicht berücksichtigt werden können allgemeine Unmutsäußerungen, Demagogie und Aussagen, die einer sachlichen Grundlage entbehren sowie eigennützige oder lobbyistische Äußerungen. Geehrt werden können Personen für eine bestimmte Angelegenheit oder auch für ihr Lebenswerk. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Alle eingegangenen Vorschläge werden dem Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt. Der Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat einen dieser Vorschläge – vorausgesetzt, diese Empfehlung wird einstimmig gefasst. Der Stadtrat befindet dann endgültig über den Eisenacher Vorschlag, der an die Jury gemeldet wird. Diese Jury trifft im November 2020 die endgültige Entscheidung über den Preisträger oder die Preisträgerin.

„Das unerschrockene Wort“ wird alle zwei Jahre verliehen – das nächste Mal 2021 in Worms. Bisherige Preisträger waren unter anderem die Frauenrechtlerin Seyran Ateş (2019), die Ehepaare Nierth und Lohmeyer (2017), der syrische Journalist Mazen Darwish (2015), die Regensburger Initiative „Keine Bedienung für Nazis“ (2013), der Journalist Dmitrij Muratow und das Redaktionsteam von „Nowaja Gaseta“ (2011) sowie der Liedermacher Stephan Krawczyk (2005). Weitere Informationen zum Lutherpreis: www.worms.de.

