Koblenz – Umwelt: Weihnachtsbaumsammlungen durch den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz finden in jedem Stadtteil zweimal statt. Die Termine werden jedes Jahr im Abfallkalender unter dem jeweiligen Stadtteil veröffentlicht.

Die Weihnachtsbäume, max. 1,80 m lang, müssen ohne Schmuck, ohne Lametta und ohne Ständer am Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr bzw. am Vorabend der Abfuhr frühestens ab 19.00 Uhr an den Straßenrand gelegt werden.

Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz bittet die Bevölkerung keinen sonstigen Grünschnitt dazuzulegen – dieser wird nicht mitgenommen.

Hier die Termine der jeweils beiden Weihnachtsbaum-Straßensammlungen in den Stadtteilen:

Altstadt

07.01.2021 + 27.01.2021

Arenberg

26.01.2021 + 18.02.2021

Arzheim

26.01.2021 + 18.02.2021

Asterstein

12.01.2021 + 01.02.2021

Bubenheim

19.01.2021 + 09.02.2021

Ehrenbreitstein

12.01.2021 + 01.02.2021

Goldgrube

11.01.2021 + 28.01.2021

Güls 1

22.01.2021 + 19.02.2021

Güls 2

22.01.2021 + 19.02.2021

Horchheim

13.01.2021 + 02.02.2021

Horchheimer Höhe

13.01.2021 + 02.02.2021

Immendorf

26.01.2021 + 18.02.2021

Karthause 1

18.01.2021 + 04.02.2021

Karthause 2

14.01.2021 + 03.02.2021

Karthause 3

14.01.2021 + 03.02.2021

Kesselheim

19.01.2021 + 09.02.2021

Lay

08.01.2021 + 29.01.2021

Lützel

19.01.2021 + 09.02.2021

Moselweiß

11.01.2021 + 28.01.2021

Metternich 1

25.01.2021 + 17.02.2021

Metternich 2

25.01.2021 + 17.02.2021

Neuendorf

20.01.2021 + 10.02.2021

Niederberg

12.01.2021 + 01.02.2021

Oberwerth

11.01.2021 + 28.01.2021

Pfaffendorf

15.01.2021 + 05.02.2021

Pfaffendorfer Höhe

15.01.2021 + 05.02.2021

Rauental

08.01.2021 + 29.01.2021

Rübenach 1

21.01.2021 + 08.02.2021

Rübenach 2

21.01.2021 + 08.02.2021

Stolzenfels

18.01.2021 + 04.02.2021

Stadtmitte

07.01.2021 + 27.01.2021

Vorstadt

07.01.2021 + 27.01.2021

Wallersheim

20.01.2021 + 10.02.2021

Wenn der entsprechende Termin vergessen wurde, kann der Weihnachtsbaum auch zur Grünschnittkompostieranlage nach Niederberg gebracht werden.

Diese befindet sich in der Greiffenklaustraße in Koblenz-Niederberg und hat im Winter (01.11-31.03.) folgende Öffnungszeiten:

Mo. + Do. 8.00 – 12.00 + 13.00 – 15.00 Uhr,

Di. + Fr. von 8.00 – 12.00 + 13.00 – 17.00 Uhr,

Mi. + Sa. von 8.00 – 12.00 Uhr.

Schließzeiten beachten! Diese finden sich auf folgender Webseite https://servicebetrieb.koblenz.de/abfallwirtschaft/gruenschnitt-kompostieranlage

Bei Fragen kann man sich an den Kommunalen Servicebetrieb wenden, Tel. 129-4518 bzw. 129-4519.

***

Stadt Koblenz