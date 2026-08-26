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Fallobst im Garten einsammeln

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Fallobst im Garten einsammeln – Wenn das Obst im Garten reif ist, fallen in kurzer Zeit viele Früchte von den Bäumen. Man kommt dann gar nicht nach mit dem Essen, Einkochen und Obstkuchenbacken und einiges bleibt am Boden liegen. Über schimmelige, faulige oder von Schädlingen befallene Früchte können sich jedoch leicht Krankheiten ausbreiten. Außerdem ziehen die überreifen Äpfel, Pflaumen und Birnen unter anderem zahlreiche Wespen an, was das Betreten der Fläche unter Umständen schwierig machen kann.

Daher rät aktion tier, täglich das Fallobst aufzusammeln. Was nicht verwertet wird, kann zu einem kleinen Teil auf den Kompost oder an eine abgelegene Stelle gebracht werden, wo sich unter anderem Vögel, Schmetterlinge, Käfer, Hornissen und Wespen darüber hermachen können. Den Rest entsorgt man am besten in der Biotonne. Gleiches gilt für am Baum hängendes, scheinbar vertrocknetes Obst. Diese sogenannten Fruchtmumien werden durch einen Schimmelpilz verursacht, der im kommenden Frühjahr die neuen Früchte infizieren kann. Indem man sie entfernt und in die Biotonne wirft, trägt man zur Gesunderhaltung seiner Obstgehölze bei.

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Text: aktion tier – menschen für tiere e.V.

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