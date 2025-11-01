Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Gourmet und Relax Resort TROFANA ROYAL in Ischgl mit MICHELIN Key 2025 ausgezeichnet

Bild Gourmet und Relax Resort TROFANA ROYAL in Ischgl © rausch communications & pr

Gourmet und Relax Resort TROFANA ROYAL in Ischgl mit MICHELIN Key 2025 ausgezeichnetStart in die diesjährige Skisaison am  26.11.25: Neuer Indoor-Pool & Wellness Area in neuem Design. Hamburg, November 2025 – Das Gourmet und Relax Resort TROFANA ROYAL in Ischgl wurde erneut mit dem begehrten MICHELIN Key 2025 ausgezeichnet. Dieser Award würdigt die außergewöhnliche Qualität und den exzellenten Service des Hotels, das seinen Gästen ein unvergessliches Erlebnis ermöglicht.

Der MICHELIN Key zeichnet Hotels aus, die sich durch herausragende Architektur, erstklassigen Service und ein einzigartiges Gästeerlebnis hervorheben. Das Gourmet und Relax Resort TROFANA ROYAL wurde mit 1 MICHELIN Key für einen ganz besonderen Aufenthalt honoriert.

Auswahlkriterien des MICHELIN Key 2025 sind:

  • Tor zur Destination
  • hervorragende Ausstattung und Architektur
  • Qualität und Beständigkeit bei Service, Komfort and Instandhaltung
  • Angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Individualität, die Persönlichkeit und  Authentizität widerspiegelt.

In bereits dritter Generation verwöhnt die Familie von der Thannen im Gourmet und Relax Resort TROFANA ROYAL ihre Gäste mit alpinem Luxus. Mit exzellentem  Service und contemporary Lifestyle spürt der Gast eine Erlebnisreise mit allen Sinnen: Tradition und Lifestyle auf höchstem internationalen 5-Sterne-Superior Standard. Mit Liebe und Perfektion. Aktiv und in einzigartiger Natur. Exklusive Kulinarik und Wellness für royale Momente.

Alpines Flair, exquisite Materialien und urbane Designelemente kombiniert und neu interpretiert mit eleganten Holzoptiken schaffen eine royale Verwöhn-Aura.

„In der schneesicheren Wintersaison erleben Sie eine exklusive Après-Ski-Atmosphäre internationaler Eleganz. Sie spüren die Zeit, die wir uns für unsere Gäste nehmen. Mit einem großen Hotel-Team in gleicher Anzahl zu unseren Gästen möchten wir eine luxuriöse Geborgenheit in unserem Juwel ermöglichen, „freut sich Alexander von der Thannen zu seiner Auszeichnung.

Der 2.500 m² große SPA- und Wellnessbereich des TROFANA ROYAL eröffnet die Möglichkeit, in eine Welt voller Ruhe und Luxus einzutauchen. In märchenhaften Pools, Saunen und Bädern können Gäste Körper und Geist in Balance bringen.

Zwei preisgekrönte Restaurants versprechen kulinarische Hochgenüsse: Die Paznaunerstube (4 Gault Millau Hauben & ein MICHELIN Stern) und die Heimatbühne (3 Gault Millau Hauben) zelebrieren regionale Spitzenküche, ergänzt durch internationale Raffinesse.

Nur wenige Schritte vom Hotel entfernt ermöglicht die Silvrettabahn den direkten Zugang zur Silvretta Arena Ischgl-Samnaun, einem der besten Skigebiete Europas mit 46 Bergbahnen und 239 Pistenkilometern. Dank Schneesicherheit von Ende November bis Anfang Mai erleben Wintersportler hier unvergleichliche Urlaubstage.

Gourmet und Relax Resort TROFANA ROYAL in Ischgl

Das Gourmet und Relax Resort TROFANA ROYAL ist Österreichs einziges 5-Sterne-Superior-Resort mit 7 Gault-Millau-Hauben in zwei verschiedenen Restaurants. Mitten im traumhaften Skigebiet von Ischgl gelegen verwöhnt das Resort mit exklusiver Kulinarik und Wellness für die Sinne. 1996 von Johann von der Thannen eröffnet, wird es mittlerweile in 2. und 3. Generation der Familie von der Thannen geführt. Insgesamt verfügt das Gourmet und Relax Resort TROFANA ROYAL über 111 Zimmer und Suiten. Der 2.500 m² SPA- und Wellnessbereich mit großem Indoor – & Außenpool, Outdoor-Sole-Whirlpool, Eisgrotte, Kräutersauna & Trockensalz-Sauna und Royal Beauty Treatments verwöhnt Körper und Seele. Die Täler und Schluchten der Silvretta Arena mit ihren glitzernden Berggipfeln lassen Ski-Fahrer, (E-)Biker, Wanderer, Familienurlauber und Erholungsuchende gleichermaßen in die Natur eintauchen. Ausflugsziele wie die Silvretta-Hochalpenstraße und familienfreundliche Erlebnisparks rücken den Alltag in weite Ferne.

https://www.trofana-royal.at/

***
Text: rausch communications & pr

