Filderstadt (BW) – Kunstschule: Nachdem sich das neue Angebot der Kunstschule Filderstadt (KSF), die so genannten „Kunstkisten“ für zu Hause, als echte Verkaufsschlager entpuppt haben, gibt es ab sofort weitere „Überraschungspakete“ für Klein und Groß.

Zur Idee: Not macht bekanntlich erfinderisch – gerade auch in Pandemie-Zeiten. Da momentan keine Kurse und Workshops in der Kunstschule Filderstadt (KSF) möglich sind, können dort ab sofort so genannte „Kunstkisten“ bestellt und abgeholt werden. Dieser neue Service (quasi „Kunstschule to go“) beinhaltet Anleitungen sowie das notwendige Material für jede Menge kreativen Spaß für Jung und Älter zu Hause – eine (Geschenk-)

Idee gegen Eintönigkeit, Langeweile und den weit verbreiteten „Corona-Blues“ – nicht nur von Freizeitpädagogen, Geburtstagsplanern und Osterhasen empfohlen! Interessierte finden nähere Infos unter:

www.kunstschule-filderstadt.de. (sk)

Stadt Filderstadt