FW-ROW: Unfall Scheeßeler Straße Hamersen: Fahrzeug überschlägt sich bei Verkehrsunfall – Sieben Verletzte Personen

Unfall Scheeßeler Straße Hamersen (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag gegen 11.45 Uhr auf der Scheeßeler Straße in Hamersen. Ein KIA war aus ungeklärter Ursache verunfallt, überschlug sich und bleib auf dem Dach liegen. In diesem Fahrzeug waren fünf Insassen darunter zwei Kinder. In einem weiteren beteiligten Fahrzeug waren zwei Insassen.

Laut erster Meldung sollte eine Person im Fahrzeug eingeklemmt gewesen sein. Dies bestätigte sich glücklicherweise bei Eintreffen der Feuerwehren Hamersen, Sittensen und Klein Meckelsen nicht. Die Personen mussten lediglich schonend durch Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Fahrzeug gerettet werden. Insgesamt wurden bei diesem Unfall sieben Personen, darunter zwei Kinder zum Teil schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in die Kliniken nach Rotenburg (Wümme) und Buchholz verbracht.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Ortsdurchfahrt in Hamersen voll gesperrt werden. Wie es zu dem Unfall gekommen war ermittelt die Polizei. Neben den beteiligten Feuerwehren waren fünf Rettungswagen, zwei Notärzte und der organisatorischer Leiter Rettungsdienst.