Gesunde Ernährung und Klimaschutz gehen Hand in Hand: Neue Broschüre der KlimaDocs und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung – Mit der Broschüre „Gesunde Ernährung und Klimaschutz gehen Hand in Hand“ veröffentlichen der KlimaDocs e. V. und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) gemeinsam ein neues Informationsangebot. Es zeigt, wie eng gesundheitsfördernde Ernährung und Klimaschutz miteinander verbunden sind. Die Broschüre soll Gesundheitsfachkräfte dabei unterstützen, als Multiplikator*innen zu wirken.
Hoher Fleischkonsum ist mit einem hohen Verbrauch an Ressourcen und dem Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen verbunden. Gleichzeitig belastet er unsere Gesundheit und erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Darmkrebs. Die guten Nachrichten: Durch die Auswahl unserer Lebensmittel können wir einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten. Indem wir uns gesund und pflanzenbetont ernähren, können wir die Ausnutzung von Ressourcen und den Ausstoß schädlicher Treibhausgase wesentlich reduzieren. Andererseits profitiert unsere eigene Gesundheit, wenn überwiegend pflanzliche Lebensmittel auf unserem Speiseplan stehen.
Die Broschüre erläutert anhand der praktischen DGE-Empfehlungen, wie sich eine ausgewogene und klimafreundliche Ernährung im Alltag umsetzen lässt. Sie gibt Tipps zum maßvollen Konsum tierischer Lebensmittel sowie zum saisonalen und regionalen Einkauf. Ebenso greift sie den bewussten Umgang mit Lebensmitteln und Ressourcen auf. Die besonderen Herausforderungen einer vegetarischen und veganen Ernährung werden erörtert und Tipps für die praktische Umsetzung im Alltag gegeben.
Ziel ist es, den Ernährungswandel durch alltagstaugliche und wissenschaftlich fundierte Empfehlungen zu unterstützen.
Bereits kleine Anpassungen im Alltag können vielfältige Verbesserungen für die eigene Gesundheit und das Klima bedeuten. Die Broschüre soll dazu motivieren, diese Potenziale zu nutzen und menschliche und planetare Gesundheit gemeinsam zu denken.
Die Broschüre „Gesunde Ernährung und Klimaschutz gehen Hand in Hand“ kann ab sofort kostenfrei gelesen und bestellt werden.
***
Text: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)