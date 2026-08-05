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Kids-Repair-Café Hemer lädt zum Reparieren, Nähen und Mitmachen ein

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Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Hemer-NRW Kids-Repair-Café Hemer lädt zum Reparieren, Nähen und Mitmachen ein – Wegwerfen muss nicht immer die erste Lösung sein. Unter dem Motto „Reparieren statt entsorgen“ veranstaltet das Team des Hemeraner ZWAR-Repair-Cafés gemeinsam mit der Stadtbücherei Hemer an diesem Samstag, 08. August, von 14-17 Uhr ein Kids-Repair-Café im Jugend- und Kulturzentrum Hemer.

Kinder und Familien sind eingeladen, defektes Spielzeug, Fahrräder oder Kleidung mitzubringen und gemeinsam mit erfahrenen Helferinnen und Helfern zu reparieren. Ob ein loses Rad am Spielzeug, eine gerissene Naht oder ein fehlender Knopf an der Jeans – vieles lässt sich mit etwas Geschick wieder instand setzen.

Darüber hinaus können Kinder selbst kreativ werden: Sie haben die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit Nadel und Faden zu sammeln und kleine Nähprojekte umzusetzen. Ergänzt wird das Programm durch ein kreatives Mitmachangebot, das zum Basteln und Gestalten einlädt.

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Auch wer keine Reparatur mitbringt, ist herzlich willkommen. Besucherinnen und Besucher können den Expertinnen und Experten über die Schulter schauen, wertvolle Tipps erhalten und lernen, wie sich Alltagsgegenstände selbst reparieren lassen. Darüber hinaus stehen die Ehrenamtlichen auch bei defekten Haushaltsgeräten oder elektrischem Werkzeug mit Rat und Unterstützung zur Seite.

Das Kids-Repair-Café verbindet Nachhaltigkeit, Kreativität und gemeinschaftliches Engagement und bietet eine ideale Gelegenheit, Kindern die Freude am Reparieren und Selbermachen näherzubringen.

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Text: Stadt Hemer

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