Gesundheit24.Online – Holger Korsten berät stark übergewichtige bis zum Wunschgewicht und weiter

Abnehmcoach Holger Korsten verhilft stark Übergewichtigen zum Wunschgewicht.

Gesundheit24.Online – Die Menschheit wird zunehmend immer dicker und damit auch immer kranker. Wunderdiäten und Abnehmtipps, die einen schnellen Erfolg und einen Traumbody versprechen, gibt es wie Sand am Meer, doch der gewünschte Erfolg bleibt meistens aus. Die Abnehmindustrie ist heute ein Milliardenmarkt und jeder versucht mit, teilweise sehr zweifelhaften Methoden und Programmen, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Dabei geht es den Unternehmen nur um den eigenen Profit und nicht um das Wohlergehen der übergewichtigen Menschen.

Der Abnehmcoach Holger Korsten hat eine Methode gefunden, die es ihm selbst ermöglicht hat, über 50 Kilo an Gewicht in etwa 8 Monaten zu verlieren und das Normalgewicht anschließend zu halten.

Diese Strategie hat bereits zahlreichen Abnehmwilligen helfen können, obwohl zuvor alle Diäten kläglich versagt hatten.

Holger Korsten: „Abnehmen an sich ist relativ einfach, aber das Gewicht anschließend zu halten ist die wahre Kunst.“

Nahezu alle herkömmlichen Versuche mit Diäten abzunehmen scheitern dauerhaft

„Mir sind unzählige Personen bekannt, die schon auf jede erdenkliche Art und Weise versucht haben abzunehmen. Doch alle sind bereits kurze Zeit nach jeder Diät wieder an ihrem Ausgangswicht angelangt.“ Holger Korsten weiter: „Wirklich dauerhaft kann man nur abnehmen und das Gewicht anschließend halten durch eine Umstellung der Ernährung. Niemand kann erwarten, dass man eine Diät macht, vielleicht sogar in der ersten Zeit abnimmt, sich anschließend wieder so ernährt wie vor der Diät und dann nicht wieder zunimmt. Das ist eine Illusion, die niemals eintreten wird.“

Diesen Effekt kennen sicherlich alle, die bereits eine oder mehrere Diäten unternommen haben. Der Jojo-Effekt sorgt dafür, dass sämtliche verlorenen Pfunde nach einer Diät binnen kürzester Zeit wieder zurückkommen – eben wie bei einem Jojo.

„Schlimm ist, dass nach jeder erfolglosen Diät die Betroffenen immer mehr Selbstzweifel bekommen“ so Ernährungsexperte Holger Korsten. Korsten weiter: „Viele geben sich bzw. ihrer eigenen zu geringen Willenskraft die Schuld, dass sie es nicht schaffen, eine Diät durchzuhalten. Dabei liegt es nicht an den Abnehmwilligen, sondern an den Diäten, der Industrie und der Form der ungesunden Ernährung.“

Tatsächlich hat sich die Ernährung in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark verändert. Schleichend, aber stetig hat die Industrie dafür gesorgt, dass immer mehr ungesunde Lebensmittel uns zur Verfügung stehen und zwar an jeder Ecke und in Hülle und Fülle. Zu Zeiten von Fast Food & Co. muss es schnell gehen mit dem Essen, kaum jemand nimmt sich heute noch Zeit frisch zu kochen und das Essen in Ruhe einzunehmen – gemeinsam im Kreise der Liebsten. „Im Zeitalter von Fertiggerichten und Fastfood ist es nicht verwunderlich, dass die Menschheit immer dicker und kranker werden“ so Abnehmcoach Holger Korsten“.

Ernährungsberatung und individuelles Abnehmcoaching von Holger Korsten

Grundvoraussetzung für den langfristigen Erfolg einer Gewichtsreduzierung ist für jeden Übergewichtigen die Erkenntnis, dass jede Diät nur so lange funktioniert, so lange man an ihr festhält. Doch ständiger Verzicht bei den Diäten ist auf Dauer nicht durchzuhalten und führt früher oder später meist zu einem Abbruch der Diät.

Nur durch eine Ernährungsumstellung kann dieser Teufelskreis durchbrochen werden. Doch wer sich bislang von Pasta, Pizza, Burger, Eis, Kuchen und allen sonst noch so schmackhaften Dingen ernährt hat, der wird niemals auf das alles für den Rest seines Lebens verzichten wollen.

Und genau hier setzt die Methode von Ernährungsexperten Holger Korsten an. „Abnehmen ohne Verzicht ist die Lösung! Ich habe mit Pasta, Pizza, Burger, Eis, Schokoriegel und Süßigkeiten über 50 Kilo in 8 Monaten abgenommen und zeige Betroffenen einen individuellen Weg auf, wie sie nahezu ohne Verzicht ihre Ernährung dennoch umstellen können und künftig ungesunde und dickmachende Lebensmittel gegen gesunde und fettverbrennende austauschen. Der menschliche Körper ist ein Wunder der Natur. Er kann aber nur richtig arbeiten, wenn wir ihn mit allem versorgen, was er benötigt. Daher ist eine ausgewogene Ernährung mit allen lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen so immens wichtig.“ Holger Korsten weiter: „Nur wenn der Körper alles hat, was er braucht, kann der Stoffwechsel und damit die Fettverbrennung funktionieren. Daher lautet das Motto: Werde erst einmal gesund, dann nimmst du auch ab.“

Durch das Ernährungskonzept von Abnehmcoach Holger Korsten bekommen die Teilnehmer alle lebenswichtigen Vitamine und Nährstoffe, die der Körper benötigt. Hierdurch wird das Immunsystem gestärkt, der Körper entsäuert und entgiftet und der Stoffwechsel wieder auf den „Normalzustand“ gebracht. Denn durch die zahlreichen Diäten wurde der Stoffwechsel heruntergefahren, da bei jeder Diät dem Körper Energie entzogen wird, da meist die Kalorien stark reduziert werden.

Durch eine Senkung der Energiezufuhr fährt der Körper in eine Art Ruhezustand, den man auch mit einem Energiespar-Programm einer Waschmaschine oder Geschirrspüler vergleichen kann. Der Körper verringert bei durch eine Diät hervorgerufenen Minderversorgung den Energieverbrauch und schaltet nicht überlebenswichtige Energieverbraucher ab. Zu den größten Energieverbrauchern gehören unter anderem auch die Muskeln in unserem Körper. Es wird Muskelmasse abgebaut, was allerdings fatale Folgen für den Zeitraum nach einer Diät hat.

Verfällt man nach einer Diät wieder in alte Ess-Gewohnheiten, dann hat man nunmehr weniger Ernergieverbraucher (Muskeln) wie vor der Diät. Die Folge davon ist eine noch schnellere Gewichtszunahme bei gleicher Ernährung.

Das Ernährungsprogramm von Holger Korsten setzt genau hier an. Der Körper muss zwingend erst einmal aus dem Energiesparprogramm herauskommen und durch ständige Nahrungszufuhr (5 Mahlzeiten am Tag) ständig auf Volllast laufen, damit die natürliche Fettverbrennung wieder 24 Stunden am Tag funktionieren kann. Hunger oder Kalorienzählen sind bei diesem Programm Fehlanzeige.

Gesundheits- und Abnehmcoach Holger Korsten hilft vorrangig den Menschen, deren Gewicht über der magischen Grenze von 100 Kilo liegt. Gerade diese Menschen haben schon unzählige Diäten hinter sich und haben damit ihren Körper völlig aus dem Gleichgewicht gebracht.

Sport ist für diese Personen oftmals – aus gesundheitlichen Gründen – nicht mehr möglich. Das Gesundheits- und Abnehm-Konzept kommt gänzlich ohne Sport aus. „Du hast ohne Sport zugenommen, also muss es auch einen Weg geben, ohne Sport wieder abzunehmen“ so Holger Korsten.

Tatsächlich hat Holger Korsten selbst hat in 8 Monaten durch diese einfache und sehr wirkungsvolle Methode ohne Sport und ohne Verzicht über 50 Kilo abgenommen; seine Frau Gaby hat im gleichen Zeitraum über 40 Kilo verloren. Zuvor haben beide jahrelang vergeblich versucht, über Diäten Gewicht zu verlieren und sind ganz genauso gescheitert, wie nahezu alle anderen auch.

Durch unerbittliche Recherche und unzählige Selbstversuche ist dann das Gesundheits- und Abnehmprogramm entstanden, das bereits vielen Übergewichtigen geholfen hat, einfach, schnell und dauerhaft abzunehmen, das Wunschgewicht zu erreichen und zu halten. Die überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit zeigt hier sehr eindrucksvoll, wie wirkungsvoll und effektiv das Programm von Abnehmcoach Holger Korsten ist.

Interessierte und Leidgeplagte können sich direkt über die Webseite von Holger Korsten www.schlank24.net informieren und kostenlos und unverbindlich ein Beratungsgespräch vereinbaren.

Gesundheits- und Abnehmcoach Holger Korsten hat es sich zur Aufgabe gemacht, endlich Schluss mit dem irrsinnigen Diätenwahn zu machen und berät stark übergewichtige Personen, wie sie ohne Diät durch einfache Ernährungsumstellung ohne Verzicht künftig Gewicht verlieren, ohne dabei Hunger oder Heißhunger zu haben.

Text: Sven Damaschun für Redaktion Mittelrhein-Tageblatt – Gesundheit24.Online