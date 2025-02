GOP Varieté-Theater Bonn: Neue Show „Night Fever – back to the 70s“ vom 13. März bis zum 4. Mai

Posted in

GOP Varieté-Theater Bonn – Night Fever – back to the 70s: Die neue Show ab dem 13. März im GOP Varieté-Theater Bonn

Virtuos famos, vielfältig bunt, verdammt cool: Wenn das GOP Varieté-Theater Bonn vom 13. März bis zum 4. Mai die Vergangenheit zurück in die Gegenwart holt, werden nicht nur Erinnerungen wach.

Die neue Show „Night Fever“ ist eine Fusion der 70er Jahre mit dem Hier und Heute! Unvergessene Smash Hits der Disco-Ära aufregend und neu interpretiert, laden zum Mitwippen, Mittanzen und Mitfiebern ein.

Mit Schlaghosen, Glitter, Frisur und Fashion entführt das multitalentierte Ensemble internationaler Künstler das Publikum in die Welt beeindruckender und höchstvergnügliche Artistik. Authentisch und enthusiastisch musikalisch untermalt werden die Akrobatikdarbietungen live von Maja und Benni, dem Duo As Manko.

Die Vorstellungen finden immer von Dienstag bis Sonntag statt. Eintrittskarten sind ab 39 Euro erhältlich. Auf Wunsch können die Gäste den Showbesuch mit einem 3-Gänge-Menü im Varieté-Saal, „Zarah´s Dinner Genuss“ oder Brunch im Restaurant Leander verbinden.

Tickets und Gutscheine unter (0228) 422 41 41 oder variete.de.

In den Osterferien: Freier Eintritt für Kinder

Das Ferien-Special für die ganze Familie: In den Osterferien, vom 11. bis zum 27. April, erhalten Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen freien Eintritt in die Show „Night Fever“.

***

Text: GOP Varieté Bonn GmbH & Co. KG