Oberaffengeil Schmidt Theater Hamburg Erfahrungen – Eine oberaffengeile Zeitreise in die 80er und 90er Jahre. Ein Erfahrungsbericht mit vielen Hintergrundinformationen zur Show von Holger Korsten – Mittelrhein Tageblatt:

Die neueste Show „Oberaffengeil“ im Schmidt Theater in Hamburg versetzt die Zuschauer in einen wahren Rausch der Nostalgie. Die am 27. Juni 2024 uraufgeführte Produktion von Martin Lingnau und Heiko Wohlgemuth ist eine Hommage an die 80er und 90er Jahre, die nicht nur Fans dieser Dekaden begeistert. Meine persönlichen Erfahrungen mit Oberaffengeil im Schmidt Theater Hamburg kann man abkürzen und mit einem Wort beschreiben: OBERAFFENGEIL!

Ein Fest der 80er und 90er Jahre

„Oberaffengeil“ bietet eine spektakuläre musikalische Reise durch zwei der prägendsten Jahrzehnte der Popkultur. Von A wie Alf bis Z wie Zonk, von E.T. bis Werthers Echte, von NDW bis Storck Riesen… Mit über 50 neu interpretierten Hits von Künstlern wie Rick Astley, Roxette und den Spice Girls werden die Zuschauer in eine Zeit zurückversetzt, die von schrägen Schlagern, Breakdance und ikonischen Modetrends wie Schulterpolstern und Buffalos geprägt war. Die Mischung aus Musik, Tanz und humorvollen Einlagen sorgt für ein unvergessliches Erlebnis​. Die extrem ansteckende gute Laune aller Darstellerinnen und Darsteller sorgt für eine ausgelassene Stimmung bei den Gästen der Show. Man merkt, dass das gesamte Ensemble (einschließlich der zahlreichen Servicekräfte) richtig viel Spaß an der Show hat. Das Feuer der gesamten Mannschaft überträgt sich aufs Publikum und sorgt für eine unvergessliche, tolle Atmosphäre.

Inszenierung und Bühnenbild

Das kreative Team um Regisseurin Carolin Spieß hat keine Mühen gescheut, um die Show zu einem visuellen und technischen Highlight zu machen. Die aufwendige Bühnengestaltung, mit Projektionen und beweglichen Elementen, sowie die rund 160 Kostüme tragen dazu bei, dass die Zuschauer in die Welt der 80er und 90er eintauchen können. Besonders beeindruckend sind die Momente, in denen klassische TV-Shows und gesellschaftliche Ereignisse jener Zeit auf humorvolle Weise auf die Bühne gebracht werden.

Die Darstellerinnen und Darsteller: Stars der Musicalszene

Das Ensemble besteht aus einer beeindruckenden Gruppe von Darstellern, die in der deutschen Musicalszene gut bekannt sind. Sie alle haben in verschiedenen erfolgreichen Produktionen mitgewirkt und bringen ihre eigene Einzigartigkeit und Professionalität in die Show ein:

Andreas Bieber: Ein erfahrener Musicaldarsteller, der in vielen Produktionen mitgewirkt hat. Er ist bekannt für seine vielseitigen Rollen und seine starke Bühnenpräsenz.

Franziska Lessing: Ebenfalls eine bekannte Größe in der Musicalszene, mit zahlreichen Auftritten in verschiedenen Produktionen.

Nico Went: Zweifacher Gewinner des Musicaltheaterpreises, kehrt nach Hamburg zurück und ist bekannt für seine beeindruckende Gesangsleistung.

Sophie Riedl: Kürzlich in „Ku‘Damm 56“ zu sehen und feiert ihr Debüt am Schmidt Theater.

Weitere Darsteller und Darstellerinnen sind:

Katrin Taylor

Fides Groot Landeweer

Gregory Antemes

Jan Großfeld

Jendrik Sigwart

Karim Plett

Juri Menke

Richard Patrocinio

Helena Blöcker

Nicole Rushing

Marie Haisch

Jessica Rühle

Diese Darsteller und Darstellerinnen bringen eine Mischung aus Erfahrung und frischer Energie auf die Bühne, was zur dynamischen und mitreißenden Performance von „Oberaffengeil“ beiträgt​. Weitere Informationen zu den einzelnen Personen finden Sie hier: Das komplette Ensemble von Oberaffengeil.

Die Regie führt Carolin Spieß, und für die Choreografie zeichnet sich Bart de Clercq verantwortlich. Das kreative Team hat eine beeindruckende Show auf die Beine gestellt, die sowohl visuell als auch musikalisch überzeugt​.

Und nicht zu vergessen ist Corny Littmann, der eine bekannte Persönlichkeit im deutschen Theater- und Showgeschäft ist. Oberaffengeil ist aus seiner Idee heraus entstanden. Er ist der Gründer des Schmidt Theaters in Hamburg, das für seine unterhaltsamen und oft humorvollen Produktionen bekannt ist. Littmann hat eine lange Karriere als Schauspieler, Regisseur, Produzent und Theaterleiter hinter sich und hat maßgeblich zur Popularität des Schmidt Theaters beigetragen.

Geboren wurde Corny Littmann 21. November 1952 in Münster. Nach dem Studium der Theaterwissenschaften und Politologie begann er seine Karriere im Bereich des Theaters und der Unterhaltung. Er ist Mitbegründer des Schmidt Theaters, das 1988 in Hamburg eröffnet wurde, und hat seitdem zahlreiche erfolgreiche Shows produziert.

Neben seiner Arbeit im Theater ist Corny Littmann auch als politischer Aktivist bekannt. Er engagiert sich insbesondere für LGBTQ+-Rechte und hat sich in verschiedenen sozialen und politischen Initiativen eingebracht. Zudem war er zeitweise Präsident des Fußballvereins FC St. Pauli, wo er ebenfalls seine soziale und politische Überzeugung einbrachte.

Littmanns kreative Vision und sein Engagement haben ihn zu einer einflussreichen Figur in der deutschen Kulturszene gemacht. Er ist bekannt für seinen Humor, seine Kreativität und seinen unermüdlichen Einsatz für kulturelle Projekte und soziale Gerechtigkeit​.

Oberaffengeil Schmidt Theater Hamburg Erfahrungen des Publikums

Die Resonanz des Publikums auf „Oberaffengeil“ war überwältigend positiv. Viele Besucher berichten begeistert von ihren Erfahrungen. „Einfach nur Oberaffengeil! Wir haben uns bestens unterhalten und umsorgt gefühlt. Wie immer ein sehr unterhaltsamer und kurzweiliger Abend. Danke, dass wir einen Teil unserer „stürmischen Zeit „ noch einmal erleben durften.“ schreibt eine der vielen begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer im Gästebuch des Theaters. Diese sentimentale Reise durch die eigene Jugendzeit lässt das Publikum gemeinsam singen, lachen und in Erinnerungen schwelgen. Die Show bietet eine perfekte Möglichkeit, den Alltag für ein paar Stunden zu vergessen und sich einfach nur zu amüsieren​​.

Meine persönliche Erfahrung zu Oberaffengeil im Schmidt Theater Hamburg ist, wie eingangs schon erwähnt, Oberaffengeil!

Fazit

„Oberaffengeil“ im Schmidt Theater ist sehr viel mehr als nur eine Show – es ist ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte. Die brillante Mischung aus Musik, Tanz und humorvollen Einlagen, gepaart mit einer beeindruckenden Bühneninszenierung, macht die Show zu einem absoluten Muss für alle, die die 80er und 90er Jahre lieben. Wer die Gelegenheit hat, sollte sich diese Zeitreise nicht entgehen lassen. Karten sind noch bis zum 21. September 2024 im Schmidts Tivoli erhältlich​.

Weitere Informationen und Tickets

Für detaillierte Informationen und zur Buchung von Tickets besuchen Sie bitte die offizielle Website des Schmidt Theaters hier​: tivoli.de.

Erleben Sie „Oberaffengeil“ – die Show, die Sie zurück in die Zeit der Bravo-Stars, Zauberwürfel und Aerobic-Wellen katapultiert. Ein oberaffengeiler Abend voller Erinnerungen und Spaß erwartet Sie!

Bilder & Text Oberaffengeil Schmidt Theater Hamburg Erfahrungen: Holger Korsten, Mittelrhein Tageblatt