Seniorendisco in Coburg – „Silberrock“ am 7. Mai 2025 im Scotch-Club

Seniorendisco in Coburg – Die Seniorendisco geht in die nächste Runde. Auf Grund des großen Erfolgs der Disco im vergangenem Herbst veranstaltet der Seniorenbeirat der Stadt Coburg zum zweiten Mal die Seniorendisco „Silberrock“. Am Mittwoch, 7. Mai 2025 von 15 bis 18 Uhr, lebt das Disco-Feeling der 60er, 70er und 80er wieder auf, wenn der Scotch Club im Oberer Bürglaß 13 in ein stimmungsgeladenes Tanzlokal verwandelt wird.

Freuen Sie sich auf eine Zeitreise durch die Musik der vergangenen Jahrzehnte, von den Beatles, über Saturday Night Fever, bis zu Michael Jackson und natürlich auch den einen oder anderen deutschen Schlager, der zum Mitsingen und Mittanzen einlädt. Ob bei bekannten Hits aus der Vergangenheit oder bei klassischen Disco-Sounds – hier kommen alle auf ihre Kosten.

Insgesamt stehen 80 Plätze zur Verfügung, davon sind 65 Sitzplätze. Die Eintrittskarte kostet 10 Euro. Eintrittskarten sind ab Montag, 14. April, im AWO Mehr Generationen Haus „Treff am Bürglaßschlösschen“, Oberer Bürglaß 3, Tel. 09561/70538-0, erhältlich. Informationen zur Veranstaltung erteilt das Büro Senioren & Ehrenamt, Tel. 09561 89-2575.

Ob allein oder zu zweit, jetzt heißt es nur noch rein in die Discoklamotten, rauf auf die Tanzfläche und Musikvergnügen pur spüren!

Text: Stadt Coburg