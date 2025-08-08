DIE CHER SHOW – Das Offizielle Musical von und über Cher – Believe the hype – diese Musical-Stars sind CHER!
Ende des Jahres feiert das Broadway-Musical DIE CHER SHOW die langerwartete Europa-Premiere und geht anschließend auf große Tour durch Deutschland und Österreich. Nun ist endlich bekannt, wer die „Göttin des Pop“ auf der Musical-Bühne verkörpern wird – und es sind gleich drei Darstellerinnen, die das Leben der Ikone unter der Regie von Christopher Tölle auf die Bühne bringen:
„Moulin Rouge! Das Musical“-Star Sophie Berner ist die ikonische „Star Cher“ wie wir sie heute kennen, Hannah Leser (u. a. „Mary Poppins“) wirbelt als „Lady Cher“ in den 1970ern Hollywood auf und Pamina Lenn (u. a. „Wicked“) nimmt das Publikum als „Babe Cher“ zurück zu den Anfängen 1960 im Duo Sonny.
Sophie Berner (STAR CHER)
Sophie Berner absolvierte ihre Ausbildung an der Theaterakademie August Everding in München und gewann mit 21 Jahren den Bundeswettbewerb für Gesang sowie den Gisela-May-Preis. Sie spielte über 500 Mal Sally Bowles in „Cabaret“ und war seither in zahlreichen Hauptrollen im deutschsprachigen Raum zu sehen, u. a. in „Chicago“, „Cats“, „West Side Story“, „Die Päpstin“ und zuletzt als Satine in „Moulin Rouge! Das Musical“ in Köln, wofür sie mit dem Craig-Simmons-Preis der Deutschen Musical Akademie ausgezeichnet wurde.
Hannah Leser (LADY CHER)
Die vielseitige Musicaldarstellerin übernahm direkt nach ihrer Ausbildung u. a. die Hauptrolle in Disneys „Mary Poppins“ und spielte Alex Owens in „Flashdance“. Weitere Engagements führten sie ans Theater des Westens, nach Wien, Stuttgart, Hamburg und auf Tournee – u. a. in „Tarzan“, „Der Glöckner von Notre Dame“ und „Ku’damm 56“.
Pamina Lenn (BABE CHER)
Pamina Lenn, deutsch-australische Musicaldarstellerin, absolvierte 2016 ihr Studium in Wien mit Auszeichnung. Sie spielte seitdem u. a. Hauptrollen bei „Wicked“ und „Die Eiskönigin“ in Hamburg, „Ku’damm 56“ auf Tour sowie „Ku’damm 59“ in Berlin, tourte mit „Tanz der Vampire“ und zuletzt mit „Mord im Orientexpress“.
Gemeinsam werden sie die 60 Jahre-spannende Geschichte der Pop-Ikone mit unverkennbarer Stimme erzählen und geben schon heute in einem gemeinsamen Musikvideo zum #1 Hit „Believe“ einen Vorgeschmack, worauf sich das Publikum freuen kann:
DIE CHER SHOW: Ein Musical – So spektakulär wie CHER selbst!
DIE CHER SHOW bringt die größten Hits, die berühmten Looks und die bewegende Lebensgeschichte der Pop-Ikone als Europapremiere zum 60-jährigen Bühnenjubiläum nach Deutschland und Österreich. Mitreißend, glamourös und voller Power: Die Broadway-Erfolgsshow feiert CHERS unglaubliches Leben in einem Spektakel!
Mit zahlreichen #1-Hits, einem Oscar, 3 Golden Globes und einem eigenen Stern auf dem Walk of Fame hat CHER das erreicht, wovon sie als Kind immer geträumt hat. Zwischen Scheidungskrieg und Oscar, Selbstzweifeln und Standing Ovations erzählt CHER davon, was es wirklich heißt, sich immer wieder neu zu erfinden.
35 legendäre Hits – darunter Songs wie Believe, If I could turn Back Time und Strong Enough, die längst zu Hymnen geworden sind – in einem einzigartigen Konzept von Grammy-Preisträger Rick Elice: 3 CHERS – Und jede einzelne steht für eine Lebensphase, in der sie träumt, zweifelt und kämpft. Ihr Leben voller Glamour, ihr unverwechselbarer Disco-Sound und die legendären Looks sorgen für ein Feuerwerk aus Musik, Tanz und Mode – so spektakulär wie CHER selbst!
Text: ShowSlot Touring GmbH