Hamburger Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren können Teil der internationalen #nohatefamily werden und eine Wand am JIZ-Infoladen künstlerisch gestalten.

Hamburg – Das #nohatefamily movement setzt ein Statement gegen Hass in der Gesellschaft. Über 3.000 internationale Artists sind schon dabei. Hamburger Jugendliche können mitmachen und die JIZ-Wall of Love am Infoladen am Dammtorwall 1 in der Neustadt gestalten! Es gibt zwei kostenlose Workshops. Außerdem wird am Ende des Sommers das schönste Paste Up (Kunstwerk) gewählt und mit einem tollen Preis prämiert! Im Herbst zieht die JIZ-Wall of Love dann an eine Schulwand.

Die Workshops starten an der Wall of Love bei der Street Art School St. Pauli, mit der das JIZ kooperiert. Eine Hamburger Künstlerin zeigt die Spuren der #nohatefamily und anderer Street Artists auf einem kurzen Spaziergang durchs Karoviertel. Danach geht’s ins JIZ, wo die Jugendlichen ihre eigenen Ideen umsetzen können und Paste Ups für die JIZ-Wall of Love gestalten. Weitere Paste Ups können zu Hause gestaltet und ans JIZ gemailt werden.

Termine: Dienstag, 20.07.2021, 10 – 15:30 Uhr oder Donnerstag, 29.07.2021, 10 – 15:30 Uhr. Treffpunkt: Street Art School St. Pauli / Rindermarkthalle, Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg (Mitte). Das Angebot ist kostenlos. Am Nachmittag stehen Obst und Getränke zur Verfügung. Bitte wetterfeste Kleidung und feste Schuhe tragen. Für den Rundgang am Vormittag ggf. etwas zu trinken mitbringen. HVV-Ticket erforderlich. Anmeldung bis 18.07.2021 / 26.07.2021 per E-Mail an ferien@bsb.hamburg.de oder telefonisch unter 040 428 23 4801. Bitte Namen, Alter, Adresse und Telefonnummer angeben. Pro Kurs gibt es maximal 10 Plätze.

***

Stadt Hamburg

Jugendinformationszentrum

Sabine Homann Engel