Heilbronn (BW) – Völlig sinnlos war die Tat eines Unbekannten am Montagabend in Heilbronn. Der Täter schlug in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr eine Schaufensterscheibe am Gebäude Allee 4 ein.

Das entstandene Loch war allerdings zu klein, um einzusteigen. Außerdem stehen die Räumlichkeiten derzeit leer. Das Motiv ist deshalb ein Rätsel.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07131 104-2500 beim Revier Heilbronn zu melden.

Polizeipräsidium Heilbronn