Eltville am Rhein – Mediathek Eltville kehrt zu regulären Öffnungszeiten zurück: Weiterhin Einschränkungen für Besucher

Eltville am Rhein – Die Mediathek Eltville öffnet ab Montag, 8. Juni wieder zu ihren regulären Öffnungszeiten ihre Türen. „Wir freuen uns, dass die Mediathek wieder zu den gewohnten Zeiten für Publikum zur Verfügung steht“, so Bürgermeister Patrick Kunkel, „wegen des Infektionsschutzes gelten jedoch weiterhin einige Einschränkungen.“

Auf längere Aufenthalte müssen Besucher bis auf Weiteres noch verzichten. Der Zutritt zur Mediathek wird nur mit Mund-Nasen-Schutz und einem Leseausweis gewährt. Kinder bis einschließlich 11 Jahren dürfen die Mediathek nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen. Um die nötigen Abstandsregeln einhalten zu können, wird nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern Zutritt zur Mediathek erhalten, weshalb es zu Wartezeiten kommen kann. Der Aufenthalt zum Lesen, Lernen, Arbeiten oder Verweilen ist bis auf Weiteres nicht gestattet. Zudem entfällt die Beratung durch Mediatheksmitarbeiterinnen an den Regalen und OPACs.

Der Erwerb eines Bibliotheksausweises ist unter Vorlage eines Personalausweises möglich, kann aber auch kontaktlos unter mediathek@eltville.de beantragt werden. Die Mitarbeiterinnen der Mediathek bitten um Beachtung der Hinweise am Eingang sowie des Leitsystems und der Aushänge im Gebäude.

Die Öffnungszeiten ab 8. Juni:

Mo 10.00 – 12.30 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr

Dienstag geschlossen

Mittwoch 15.00 – 18.00 Uhr

Donnerstag 10.00 – 12.30 Uhr und 15.00 – 20.00 Uhr

Freitag 15.00 – 18.00 Uhr

Samstag 10.00 – 12.30 Uhr

Für Informationen sind die Mitarbeiterinnen der Mediathek telefonisch unter 06123 697-550, oder per Mail mediathek@eltville.de erreichbar.



Stadt Eltville am Rhein, 2. Juni 2020