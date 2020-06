Eltville am Rhein – Verkehr: Vollsperrung Petersweg Eltville

Erstellt in

Eltville am Rhein – Verkehr: Wegen der Aufstellung eines Gerüstes am Gebäude Haus-Nummer 6 im Petersweg wird dieser in der Zeit vom 8. Juli 2020 bis voraussichtlich 2. September 2020 für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Einfahrt zu den Anliegergrundstücken ist aus Richtung Rheingauer Straße sowie aus Richtung Mühlstraße möglich.

Die Einbahnstraßenregelung wird für diesen Zeitraum aufgehoben. Fußgängern wird es ermöglicht, den Arbeitsbereich zu passieren.

Stadt Eltville am Rhein, 9. Juni 2020