VHS-Kurs „Balkon-PV-Workshop“ Balkonkraftwerke in Neuwied: Grüne Energie vom heimischen Balkon

vhs-Workshop bringt Interessierten Balkonkraftwerke näher

Die Energiewende ist aktuell in aller Munde: Als Reaktion auf die bereits spürbaren Auswirkungen des Klimawandels möchte Deutschland so schnell wie möglich weg von fossilen Brennstoffen und nur noch grünen Strom produzieren. Eine wahre Herkulesaufgabe, doch auch kleine Veränderungen können in Summe große Auswirkungen haben. Wie man auch als Privatperson seinen Beitrag zur Energiewende leisten und eigenen grünen Strom erzeugen kann, haben Interessierte beim „Balkon-PV-Workshop“ der Volkshochschule Neuwied erfahren.

Balkon-Photovoltaik-Kraftwerke sind kleine Solaranlagen, die sich in Eigenbau zusammenstecken lassen. Durch den von ihnen erzeugten Strom können Betreiber jährlich bis zu 200 Euro sparen. Aber ist das nicht alles viel zu kompliziert, wenn man von Elektrotechnik keine Ahnung hat? Ganz im Gegenteil! Prof. Dr. Johannes Stolz von der Hochschule Koblenz führte zunächst durch grundlegende Fragen der Kosten, Technik, Anmeldung, Wartung und des Betriebs von Balkonkraftwerken. Danach ging es in die Praxis: Die knapp 50 Kursteilnehmer konnten sich bei bestem Wetter selbst daran versuchen, eine PV-Anlage aufzubauen – und das klappte ausnahmslos gut. Nach weniger als fünf Minuten waren die meisten Anlagen bereits zusammengesetzt und produzierten erste Energie. Mit Hilfe von smarten Steckdosen konnte die erzeugte Strommenge direkt vom eigenen Smartphone abgelesen werden. Nun blieb noch reichlich Zeit, um Probleme wie Verschattung, die optimale Neigung oder Verschmutzung des Moduls zu untersuchen.

Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Balkon-PV-Kurses kam das Angebot und besonders der praktische Anwendungsteil durch die Bank weg gut an: „Dank des Workshops ist die Scheu nun weg und ich werde mir eine solche Anlage selbst aufbauen“, ist eine Teilnehmerin überzeugt. „Balkon-PV-Anlagen haben zwar nur 600 Watt, aber die Menge an vielen kleinen Anlagen macht es“, erklärt Elektrotechnik-Spezialist Stolz die Rolle, die Balkonkraftwerke für eine erfolgreiche Energiewende spielen können.

