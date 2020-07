Stadt Hanau – Märchenhafte Orte im Philippsruher Schlosspark entdecken – Foto-Workshop mit Fotograf Detlef Sundermann am Samstag, 8. August

Erstellt in

Stadt Hanau – Im Rahmen der Veranstaltungsserie ‚#HANAU DAHEIM – der Sommer‘ heißt es am Samstag, 8. August: Raus mit der Kamera ins Freie und den märchenhaften Schlosspark von Philippsruhe durch die Linse entdecken! Bei diesem Foto-Workshop (11 bis 14 Uhr) steht der englische Landschaftspark aus der Zeit von Friedrich Wilhelm von Hessen-Rumpenheim auf vielfältige Weise Modell. Die Wahl von Motiven und Perspektiven sowie die Umsetzung von Stimmung sind nur einige Themen des Kurses.

Geeignet ist der Workshop für AnfängerInnen in der Landschaftsfotografie bis hin zu ambitionierten AmateurInnen. Mitzubringen ist eine Kamera, wenn möglich mit Wechselobjektiven, und gegebenenfalls Blitz und Stativ. Zubehör wie Reflektor oder Graufilter lohnen sich ebenfalls mitzubringen.

Der Kurs findet – außer bei Gewitter – bei jedem Wetter statt. Kursleiter ist Fotograf und Museumspädagoge Detlef Sundermann. Die Kosten betragen 18 Euro pro Person. Der Eintritt ins Historische Museum Hanau Schloss ist darin nicht enthalten. Maximal 10 Personen können an dem Workshop teilnehmen. Teilnahmebedingung ist die vorherige Anmeldung unter 0171-5314581 oder per E-Mail an sun-info@t-online.de. Treffpunkt ist vor dem Schloss Philippsruhe.

Alle Teilnehmenden werden gebeten einen eigenen Mund- und Nasenschutz für die Veranstaltung mitzubringen. Desinfektionsspender stehen am Eingang von Schloss Philippsruhe zur Verfügung.

Das Schlosscafé Marie in der Beletage von Schloss Philippsruhe hat samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Um vorherige telefonische Reservierung wird gebeten: 0157/55164726.

Weitere Termine von „#Hanau Daheim – der Sommer“ finden sich unter www.hanaudaheim.de/sommer

Historisches Museum Hanau Schloss Philippsruhe

Philippsruher Allee 45, 63454 Hanau

Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet!

Das GrimmsMärchenReich ist bis auf Weiteres geschlossen.

www.museen-hanau.de

