Stadt Hanau – In den vergangenen Tagen diente die August-Schärttner-Halle als Sammelstelle für die Einsatzkräfte der Polizei. Schul- und Vereinssport musste seither entfallen.

Ab Donnerstag, 27. Februar, werden die Einsatzkräfte in die alte Robinson-Schule im Stadtteil Wolfgang sowie in Teilen in die Hauptfeuerwache verlegt.

