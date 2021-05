Wiesbaden – Corona-Aktuell 06.05.2021: Erweiterung des Corona-Testangebotes in Wiesbaden

Wiesbaden – Um die stetig steigende Nachfrage an kostenlosen Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger in der Landeshauptstadt Wiesbaden weiterhin abdecken zu können, wird das bestehende Angebot in den kommenden Tagen erweitert.

Ab Samstag, 8. Mai, eröffnet eine weitere Teststelle der Johanniter in der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein-Schule, Straße der Republik 2a in Biebrich. Diese kann von Montag bis Freitag von jeweils 9 bis 17 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen von 9 bis 13 Uhr ohne vorherige Anmeldung, aufgesucht werden.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, sich dienstags und Donnerstag von jeweils 16 bis 19 Uhr in der Willy-Brandt-Allee 17 auf dem Gelände der Wiesbaden Phantoms, sowie montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr auf dem REWE-Gelände in der Hans-Böckler-Straße 1a in Dotzheim durch die Firma Praeventia Consulting testen zu lassen.

Auch in Schierstein wird es Änderungen geben. Das Testzentrum der Firma Covimedical am Standort Alte Schmelze 16 in Schierstein wird am Dienstag 11. Mai, geschlossen und an den Standort Äppelallee 69 auf den Parkplatz des Möbelhauses XXXL-Lutz verlegt. Dort wird das Testcenter am Mittwoch, 12. Mai, geöffnet und ist ab diesem Tag von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 19 Uhr und sonntags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr geöffnet. Zusätzlich hierzu eröffnet ab Montag, 10. Mai, eine Teststelle auf dem OBI-Gelände in der Friedrich-Bergius-Straße 20. Diese ist von Montag bis Samstag von 7 bis 19.30 Uhr geöffnet.

Eine Übersicht der Teststellen sowie der testenden Apotheken ist auf der Homepage der Landeshauptstadt Wiesbaden unter www.wiesbaden.de zu finden. Diese Übersicht wird regelmäßig überprüft und aktualisiert. Testende Apotheken die noch nicht auf dieser Übersicht vermerkt sind und eine Eintragung wünschen, können dies per E-Mail unter impfzentrum-anfragen@wiesbaden.de veranlassen.

