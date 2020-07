Wiesbaden – Programm Sozialer Zusammenhalt Gräselberg: Neuen Treffpunkt gebaut

Wiesbaden – In den vergangenen Tagen konnten Bewohnerinnen und Bewohner live miterleben, wie an der Ecke Klagenfurter Ring/Kärntner Straße auf einer Wiesenfläche der Wohnungsgesellschaft Geno50 ein Treffpunkt mit Bänken und Blumenbeeten aufgebaut wurde. Der Treffpunkt erfüllt den Wunsch nach Orten für Begegnung im Quartier und soll zum Verweilen, Gärtnern und nachbarschaftlichen Austausch einladen. „Der Gräselberg ist so ein schönes, grünes Quartier und jetzt gibt es endlich einen Ort, an dem man sich draußen treffen kann“, freut sich eine Bewohnerin.

Der Treffpunkt ist eine Projektidee aus der Planungswoche im vergangenen Herbst zum Grün- und Wegekonzept Gräselberg. In Kooperation mit den Wohnungsunternehmen werden weitere Projekte folgen. Hierfür konnten Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme für verschiedene Ideen und Projekte im Quartier am Info-Punkt abgeben. Projektleiterin Nina Mans von der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) berichtet: „Eigentlich war im Frühjahr eine gemeinsame Bauaktion mit den Quartiersbewohnern geplant. Darauf mussten wir bedingt durch Corona verzichten. Stattdessen gab es eine Onlinebefragung, an der sich bereits 170 Gräselbergerinnen und Gräselberger beteiligt haben.“

Umgesetzt und begleitet wird die Bauaktion vom Planer-Team „gruppe F“, das von der SEG Wiesbaden mbH im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms Sozialer Zusammenhalt beauftragt ist. Nach Angaben der Planerinnen werden die nächsten Projekte im Herbst begonnen.

Weitere Informationen sind auf der Homepage der Stadt Wiesbaden https://www.wiesbaden.de/soziale-stadt-graeselberg oder https://www.dein.wiesbaden.de sowie auf Facebook und Instagram unter @GruenerGraeselberg! zu finden.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden