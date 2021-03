Wiesbaden – Tourist Information bietet „Click & Meet“

Wiesbaden (HE) – In der Wiesbaden Tourist Information, Marktplatz 1, besteht ab sofort im Rahmen des „Click & Meet“ und „Click & Collect“ die Möglichkeit des Besuchs vor Ort. Unter der Adresse www.wiesbaden.de/callandmeet können Interessenten unter Angabe ihrer Kontaktdaten montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr ihren Wunschtermin angeben. Es erfolgt ein Anruf aus der Tourist Information, bei dem dann ein Termin fest vereinbart wird.

Bei dem online vereinbarten Besuch können sich die Kundinnen und Kunden beraten lassen und Souvenirs oder Merchandising-Artikel erwerben. „Mit Blick auch auf die pandemiebedingte Absage des Ostermarktes ist dies eine gute Gelegenheit, die ein oder andere Spezialität einer Wiesbadener Manufaktur zu erwerben, die sich bestens als besonderes Geschenk zu Ostern eignet“, sagt Bürgermeister und Wirtschaftsdezernent Dr. Oliver Franz.

Außerdem besteht auch die Möglichkeit des „Click & Collect“, also die Abholung der online vorbestellten Artikel in der Tourist Information. „Einen Teil der Produkte des Angebots der Tourist Information vermittelt auch der Online-Shop, der sich in neuem Design präsentiert“, so Martin Michel, Geschäftsführer der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden