Heusweiler (SL) – Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Anwesen in der Wahlschieder Straße in Heusweiler-Holz.

Die Täter hebelten ein Badezimmerfenster auf und gelangten so in das Anwesen. Hier entwendeten sie nach bisherigem Kenntnisstand Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Völklingen unter Tel. 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Polizeiinspektion Völklingen