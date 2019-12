Heusweiler (SL) – In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Dilsburger Straße in Heusweiler einzubrechen.

Die Täter versuchten vergeblich eine Terrassentür aufzuhebeln.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Völklingen unter Tel. 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Polizeiinspektion Völklingen