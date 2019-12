Erstellt in

Völklingen (SL) – Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag kontrollierte ein Streifenkommando der Polizeiinspektion Völklingen in der Hallerstraße in Wehrden einen 25-jährigen Fahrzeugführer.

Der Franzose stand deutlich unter alkoholischer Beeinflussung. Nachdem ein Arzt eine Blutprobenentnahme durchgeführt hatte, wurde der Führerschein des Mannes einbehalten.

Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Polizeiinspektion Völklingen