Jugendwort des Jahres? Linksfraktion unterstützt Petition und kürt „Mehrzweckeier“ schon jetzt! Angelehnt an ein Protestplakat von einer Demonstration gegen die Wehrpflicht, begleitet durch eine Reddit-Kampagne, die dazu aufrief, den Begriff einzureichen, aber vor allem dank der viralen Originalität entstand mit „Mehrzweckeier“ eine Wortkreation, die es ohne Problem in die Top 10 der eingereichten Vorschläge für das „Jugendwort des Jahres“ geschafft hat. Dennoch wurde der Begriff vom Voting ausgeschlossen. Die Begründung von Langenscheidt, Begriffe dürften nicht diskriminierend sein, keine Beleidigungen darstellen und nicht aus Internet-Kampagnen stammen, kann die Linksfraktion nicht nachvollziehen. Die Linksfraktion kürt deshalb schon jetzt „Mehrzweckeier“ zum Jugendwort des Jahres 2026.
Dazu Jan Libbertz, jugendpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft: „Mensch Langenscheidt, das echt Peak Stiefellecken, was ihr da abzieht. Kann schon verstehen, dass jetzt alle Crashout gehen bei dem Ragebait. Aber Jugendwörter sind immer politisch, sie helfen Erwachsenen zu verstehen, was Jugendliche beschäftigt. Bei ‚Mehrzweckeier‘ wird die Angst zum Thema, in einem Krieg mit der Waffe zu kämpfen, zu töten und getötet zu werden. Das Argument, das beruhe auf einer Kampagne und einer Beleidigung ist scheinheilig. ‚Talahon‘, Platz 3 im Jahr 2024, konnte ebenso als Beleidigung eingesetzt werden und wird und wurde von rechtsextremen Trolls orchestriert im Internet benutzt. Für uns ist ganz klar: Gebt den ‚Mehrzweckeiern‘ eine Chance! 3 mal 67 Euro Preisgeld gehen an „Schulstreik gegen Wehrpflicht Hamburg“. Gelingt bei der Petition https://www.openpetition.de/petition/online/mehrzweckeier-zur-jugendwort-abstimmung-2026-zulassen das Sammlungsziel von 30.000 Unterschriften, mache ich aus 3 mal 67 Euro Preisgeld 6 mal 67 Euro Preisgeld!“
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Text: Die Linke. Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft