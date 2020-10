Kaiserslautern – Hinweis: „Stammtisch für Alle“ in Morlautern entfällt

Kaiserslautern – Hinweis: Der für Dienstag, 3. November, geplante „Stammtisch für Alle“ mit Bürgermeisterin Beate Kimmel in Morlautern entfällt.

Der Termin wird nachgeholt, sobald es die Pandemiesituation zulässt. Alle Bürgerinnen und Bürger, die eine Anregung oder ein Anliegen haben, das in die Zuständigkeit der Bürgermeisterin fällt, können sich aber dennoch jederzeit an Beate Kimmel wenden: Sie ist unter der Telefonnummer 0631-365 1020 oder per E-Mail an buergermeisterin@kaiserslautern.de zu erreichen.

____________________________________________

Stadtverwaltung Kaiserslautern

Büro des Oberbürgermeisters

– Pressestelle –

Willy-Brandt-Platz 1

67657 Kaiserslautern