Saarbrücken – Aktueller Hinweis – Leerung der Gelben Tonne erst ab Januar 2021: Zu früh gefüllte Tonnen bleiben stehen

Saarbrücken (SL) – Aktueller Hinweis: Die Arbeitsgemeinschaft Leichtverpackungen-Saarbrücken (ARGE LVP) weist darauf hin, dass sie die Gelbe Tonne, die den Gelben Sack ersetzt, erst ab Januar 2021 leert. Aktuell kommt es gelegentlich zum verfrühten Befüllen der neu aufgestellten Gefäße. Die ARGE LVP bittet Bürgerinnen und Bürger, den Inhalt der Tonnen über den Gelben Sack zu entsorgen.

Die ARGE LVP stellt bis Ende des Jahres schrittweise in allen Saarbrücker Stadtteilen kostenlose Gelbe Tonnen in der passenden Größe auf. Bei Anwesen, die eine Orange-Wertstofftonne des ZKE nutzen, wird der orange Deckel bei der letzten Leerung gegen einen gelben getauscht. Die Tonne darf danach nicht mehr mit Wertstoffen gefüllt werden und wird ab Januar 2021 als Gelbe Tonne geleert.

Hintergrund

Zur Verbesserung der Stadtsauberkeit werden Gelbe Säcke in der Landeshauptstadt auf Beschluss des Saarbrücker Stadtrats ab 2021 durch eine Gelbe Tonne ersetzt. Die Dualen Systeme haben die ARGE LVP, bestehend aus dem Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetrieb (ZKE) und der Abfallwirtschaftsgesellschaft Saarbrücken mbH (ASS), in einem dreijährlichen Ausschreibungsverfahren bis einschließlich 2023 mit der Abfuhr der Gelben Tonne in Saarbrücken beauftragt.

Weitere Informationen gibt es unter www.zke-sb.de/gelbetonne.

Stadt Saarbrücken