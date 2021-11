Kaiserslautern – Vorweihnachtliches Einkaufen: Verkaufsoffener Sonntag in der Stadt am 28. November 2021

Kaiserslautern – Vorweihnachtliches Einkaufen: Die Vertreter der Werbegemeinschaften „Kaiser in Lautern“ e.V. und S+E freuen sich sehr, dass dem Antrag auf den verkaufsoffenen Sonntag am 28. November 2021 statt gegeben wurde.

Dies ist somit der erste mögliche Öffnungssonntag seit Beginn der Pandemie und ein wichtiges Signal für Handel und Gastronomie, insbesondere da dieser Sonntag zum Weihnachtsgeschäft eine wichtige Rolle für den Handel darstellt.

Wenn die Lautrer Innenstadt im Lichterglanz erstrahlt, die Geschäfte festlich dekoriert sind, ist der Bummel mit der ganzen Familie durch die Stadt ein besonderes Einkaufserlebnis. Lassen auch Sie sich bei Ihren Weihnachtseinkäufen inspirieren und entdecken Sie die Vielfalt der Stadt.

Schlendern Sie über den Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt rund um die Stiftskirche, am Schillerplatz und am Altenhof . Er findet in diesem Jahr vom 22. November bis 23. Dezember statt und verwandelt die Innenstadt in eine besinnliche Weihnachtsszenerie. Ebenso laden der Kulturmarkt in der Fruchthalle und die Eisbahn auf dem Gartenschaugelände zum Einkaufstag im winterlichen Vergnügen ein.

Die öffentlichen Parkplätze in der Stadt sind wie jeden Sonntag kostenfrei. Um weitere Parkkapazität zu schaffen, können auch die Parkplätze des Rathauses West (ehemalige Maxschule) und in der Meuthstraße kostenfrei von den Besucherinnen und Besucher genutzt werden.

