Kessler-Zwillinge sind tot – ihr letzter gemeinsamer Weg im Alter von 89 Jahren – Die Nachricht hat viele Menschen tief bewegt: Die berühmten Kessler-Zwillinge, Alice und Ellen Kessler, sind am 17. November 2025 im Alter von 89 Jahren gemeinsam verstorben. Ihr Tod markiert das Ende zweier außergewöhnlicher Künstlerinnen, die über Jahrzehnte die deutsche und internationale Unterhaltungsszene geprägt haben. Gleichzeitig berührt der gemeinsame Abschied der beiden Schwestern, die ihr gesamtes Leben Seite an Seite verbracht haben.
Die Kessler-Zwillinge waren weit mehr als zwei Showstars. Für viele Menschen waren sie ein Symbol für Eleganz, Disziplin und eine Zeit, in der Varieté, Tanz und TV-Shows das Publikum noch regelmäßig verzauberten. Nun gehen sie auch ihren letzten Weg gemeinsam – ein Abschied, der so eng miteinander verbunden ist wie ihr gesamtes Leben.
Ihre außergewöhnliche Karriere begann früh
Alice und Ellen Kessler wurden am 20. August 1936 in Nerchau in Sachsen geboren. Schon als Kinder erhielten sie Ballettunterricht und wechselten später an die Staatliche Ballettschule in Leipzig. Ihre künstlerische Entwicklung nahm rasch Fahrt auf, und 1953 gelang ihnen die Flucht aus der DDR. Von diesem Moment an begann ihr Aufstieg zu internationalen Stars.
In den 1950er- und 1960er-Jahren begeisterten sie zunächst das Pariser Lido, später zahlreiche Fernsehsendungen in Deutschland, Italien und den USA. Ihr Markenzeichen war die perfekte Synchronität: zwei Frauen, ein Bewegungskörper, ein Ausdruck. Millionen Zuschauer verbanden die Kessler-Zwillinge mit glamourösen Bühnenshows, makelloser Choreografie und einer Eleganz, die bis heute ihresgleichen sucht.
Ikonen der deutschen Unterhaltung
Über Jahrzehnte waren die Kessler-Zwillinge feste Größen im europäischen Showgeschäft. Sie traten in Unterhaltungssendungen mit Peter Alexander, Rudi Carrell oder Caterina Valente auf und vertraten Deutschland beim Eurovision Song Contest 1959. Auch später, als sie sich mehr und mehr aus dem Rampenlicht zurückzogen, blieb ihr Name untrennbar mit einer Ära verbunden, in der Varieté, Musik und Showkunst eine herausragende Rolle spielten.
Sie waren Stilikonen – und gleichzeitig Meisterinnen harter Arbeit. Disziplin, Perfektion und eine enge, unzertrennliche Verbindung durchzogen ihr gesamtes Berufsleben.
Ein Leben Seite an Seite
Bis ins hohe Alter lebten Alice und Ellen gemeinsam in Grünwald bei München. Ihr Rückzug aus der Öffentlichkeit verlief ebenso harmonisch wie ihre Karriere. Beide äußerten immer wieder, dass sie ihr Leben selbstbestimmt führen – und auch beenden wollten. Körperliche Einschränkungen machten ihnen das Alter zunehmend schwer, dennoch blieben sie geistig wach, verbunden und tief miteinander verwurzelt.
Dass die beiden auch ihren Abschied gemeinsam gehen würden, überrascht daher wenig – berührt aber umso mehr.
Ihr letzter gemeinsamer Weg
Am 17. November 2025 entschieden sich Alice und Ellen Kessler, gemeinsam aus dem Leben zu gehen. Der Abschied erfolgte selbstbestimmt und in Begleitung der Sterbehilfeorganisation Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS). Offizielle medizinische Details wurden nicht veröffentlicht, ebenso wenig nähere Angaben zu möglichen Erkrankungen. Klar ist jedoch: Die beiden Schwestern wollten ihren Lebensweg nicht getrennt beenden.
Ihr Tod löste bundesweit Anteilnahme aus – und zugleich eine erneute Debatte über die rechtlichen Rahmenbedingungen der Suizidhilfe in Deutschland. Viele Stimmen würdigten den Mut und die Konsequenz dieses gemeinsamen Abschieds, andere mahnten eine sorgfältige gesellschaftliche Auseinandersetzung an.
Die Kessler-Zwillinge sind tot – Ein Vermächtnis, das bleibt
Mit dem Tod der Kessler-Zwillinge endet ein Kapitel der deutschen Unterhaltungsgeschichte. Ihr Vermächtnis besteht jedoch weiter: in ihren Auftritten, in der Erinnerung einer ganzen Generation und in ihrer einzigartigen Symbiose aus Perfektion, Eleganz und herzlicher Persönlichkeit.
Zwei Leben, die stets im Gleichklang standen, haben sich nun gemeinsam verneigt. Zurück bleiben Bewunderung, Dankbarkeit – und der Respekt vor einem selbstbestimmten letzten Schritt der Kessler-Zwillinge. (hk)