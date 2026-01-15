ALS Krankheit erklärt: Warum Influencerin Sara Bennett mit 39 starb – Symptome, Verlauf, Hilfe – Ein Name, der in diesen Tagen vielen unter die Haut geht: Sara Bennett. Die Influencerin aus den USA starb im Alter von nur 39 Jahren – nach knapp drei Jahren mit der Diagnose ALS. Was ihren Fall so bewegend macht: Sie nutzte ihre Reichweite, um verständlich, offen und ohne Panikmache über eine Krankheit aufzuklären, die vielen Menschen zunächst nur als „unheilbar“ und „rasch fortschreitend“ bekannt ist. Ihre letzten Jahre wurden damit zu einem öffentlichen Tagebuch über Mut, Abschied, Familie – und darüber, wie brutal ALS in den Alltag eingreift.
Dieser Artikel erklärt, was ALS ist, wie die Krankheit typischerweise verläuft, welche Symptome häufig sind, welche Therapien helfen können – und warum Saras Weg so viele Menschen erreicht hat.
Was ist ALS?
ALS steht für Amyotrophe Lateralsklerose. Dabei handelt es sich um eine schwere Erkrankung des Nervensystems, bei der bestimmte Nervenzellen (motorische Nervenzellen) im Gehirn und Rückenmark nach und nach ausfallen. Diese Nervenzellen steuern die willkürliche Muskulatur – also Bewegungen wie Greifen, Gehen, Sprechen, Schlucken und später auch das Atmen.
Wichtig ist: ALS betrifft in erster Linie die Muskelsteuerung. Die Muskeln selbst sind anfangs oft gesund – sie werden aber nicht mehr ausreichend „angesteuert“. Dadurch kommt es zu Schwäche, Muskelabbau und später zu Lähmungen.
Symptome: Wie beginnt ALS?
Der Start ist häufig unspezifisch – und genau das macht ALS so tückisch. Viele Betroffene berichten zunächst über einzelne Auffälligkeiten, die man auch anderen Ursachen zuschreiben könnte.
Häufige frühe Symptome sind:
-
Muskelschwäche in Hand, Arm oder Bein (z. B. häufiges Stolpern, Kraftverlust, Fallenlassen von Gegenständen)
-
Muskelzucken (Faszikulationen) und Muskelkrämpfe
-
Feinmotorische Probleme (Knöpfe schließen, Schreiben, Schlüssel drehen)
-
Verlangsamte oder verwaschene Sprache
-
Schluckbeschwerden oder häufiges Verschlucken
Im Verlauf können hinzukommen:
-
Deutlich zunehmender Muskelschwund
-
Probleme beim Sprechen (Dysarthrie) bis hin zum Sprachverlust
-
Schwierigkeiten beim Schlucken (Dysphagie) mit Gewichtsverlust
-
Atemmuskelschwäche (oft ein entscheidender Wendepunkt der Erkrankung)
Der Verlauf: Warum die ALS Krankheit so gefürchtet ist
ALS verläuft fortschreitend – die Geschwindigkeit ist jedoch sehr unterschiedlich. Bei manchen Betroffenen schreitet die Krankheit innerhalb weniger Jahre stark voran, bei anderen langsamer. Im Durchschnitt wird in vielen Übersichten eine Überlebenszeit von wenigen Jahren ab Symptombeginn genannt – Ausnahmen nach oben und unten sind möglich.
Was ALS so belastend macht, ist nicht „ein einzelnes Symptom“, sondern das Zusammenspiel: Während der Körper Schritt für Schritt Funktionen verliert, müssen Betroffene und Angehörige immer wieder neue Lösungen finden – für Kommunikation, Ernährung, Mobilität, Pflege und später auch für die Atemunterstützung.
Ursachen und Risikofaktoren: Was man weiß – und was nicht
Die genaue Ursache der ALS ist bis heute nicht vollständig geklärt. In den meisten Fällen tritt ALS ohne erkennbare familiäre Häufung auf (sporadische ALS). Ein kleinerer Teil ist genetisch bedingt (familiäre ALS). Hier spielen bestimmte Genveränderungen eine Rolle – zum Beispiel im SOD1-Gen.
Diskutiert werden außerdem (je nach Studie) Faktoren wie Alter, Geschlecht, Umwelt- und Lebensstilfaktoren. Ein klarer „Auslöser“, der für alle gilt, ist aber nicht bekannt.
Diagnose: Wie ALS festgestellt wird
Eine einzelne Untersuchung, die ALS „einfach beweist“, gibt es meist nicht. Die Diagnose entsteht aus dem Gesamtbild – vor allem durch neurologische Untersuchung und den Ausschluss anderer Ursachen.
Typische Bausteine sind:
-
Neurologische Untersuchung (Kraft, Reflexe, Muskeltonus, Koordination)
-
Elektromyografie (EMG) und Nervenleituntersuchungen
-
Bildgebung (z. B. MRT), um andere Erkrankungen auszuschließen
-
Blut- und Laboruntersuchungen
-
Je nach Situation auch genetische Tests
Therapie: Heilen kann man ALS nicht – aber man kann viel tun
Auch wenn ALS derzeit nicht heilbar ist, bedeutet das nicht „nichts ist möglich“. Moderne Versorgung setzt auf zwei Säulen: Medikamente (mit begrenztem, aber relevantem Nutzen) und eine sehr konsequente, multiprofessionelle Begleitung, die Lebensqualität und Selbstbestimmung schützt.
-
Medikamente (Beispiele)
-
Riluzol: wird häufig eingesetzt, um den Krankheitsverlauf etwas zu verlangsamen.
-
Edaravon: kann bei bestimmten Patienten helfen, den Funktionsverlust zu bremsen.
-
Tofersen (Qalsody): ist ein gezielter Ansatz für eine seltene, genetisch definierte ALS-Form (SOD1-ALS) – also nicht für alle Betroffenen geeignet.
Wichtig: Medikamente ersetzen nicht die Begleittherapien, sie ergänzen sie.
-
Unterstützende Therapien, die im Alltag entscheidend sind
-
Physio- und Ergotherapie (Beweglichkeit, Alltagshilfen, Sturzprophylaxe)
-
Logopädie (Sprechen, Schlucken, Kommunikation)
-
Ernährungsberatung (Gewicht stabil halten, Konsistenz anpassen)
-
Atemtherapie, Schlafdiagnostik und ggf. nichtinvasive Beatmung
-
Hilfsmittelversorgung (Rollstuhl, Lagerung, Kommunikationshilfen)
-
Palliativmedizin: nicht als „Endstation“, sondern als aktive Unterstützung gegen Belastungen, Schmerzen, Luftnot, Angst und Erschöpfung
Wenn Sie oder Angehörige betroffen sind: Eine spezialisierte ALS-Ambulanz kann ein echter Wendepunkt sein, weil dort viele Bausteine koordiniert werden.
Recht und Unterstützung in Deutschland: Welche Wege es gibt
ALS führt oft früh zu einem hohen Unterstützungsbedarf. In Deutschland sind vor allem diese Punkte relevant:
-
Pflegegrad (SGB XI) für Pflegeleistungen, Entlastung und Hilfsmittel
-
Hilfsmittelversorgung über die Krankenkasse (SGB V), z. B. Kommunikationsgeräte, Rollstuhl, Lagerung
-
Schwerbehindertenausweis und Nachteilsausgleiche (SGB IX)
-
Palliativversorgung und SAPV, wenn komplexe Symptome auftreten
-
Unterstützung für Angehörige (Pflegeberatung, Entlastungsleistungen)
Je früher Betroffene Beratung nutzen, desto mehr Gestaltungsmöglichkeiten bleiben erhalten.
Sara Bennett: Drei Jahre, die zu Aufklärung wurden
Sara Bennett erhielt ihre Diagnose im März 2023. Was dann folgte, war für sie nicht nur ein privater Kampf. Sie machte ihre Krankheit sichtbar: den Verlust von Kraft, die Veränderungen im Alltag, die Umstellung in der Familie, den mentalen Druck – und zugleich die kleinen Momente, die weiterhin Bedeutung haben.
Auf Instagram dokumentierte sie ihren Weg unter dem Account „theanandapivot“ und sprach dabei nicht nur über Symptome, sondern auch über Entscheidungen, die vielen Angst machen: palliative Begleitung, Abschiedsrituale, das Sortieren des eigenen Lebens. Berichtet wurde auch, dass sie eine Botschaft für den Tag ihres Todes vorab schrieb – und diese nach ihrem Sterben veröffentlicht wurde. Darin beschrieb sie sinngemäß, dass sie nicht mehr leiden müsse und dass sie dankbar sei, den Abschied bewusst erlebt zu haben.
Gerade diese Haltung berührt so viele: nicht die Inszenierung, sondern das ehrliche Benennen. Nicht „Kampfparolen“, sondern Orientierung. Für Menschen, die ALS nur als Schreckenswort kannten, wurde Saras Stimme zu einer Brücke – hin zu mehr Verständnis und Mitgefühl.
Kritik und Debatte: Zwischen Hoffnung und Realität
Bei ALS ist Hoffnung wichtig – aber sie braucht Ehrlichkeit. In den letzten Jahren gab es neue Therapieansätze, zugleich aber auch Rückschläge, etwa bei Medikamenten, deren Nutzen sich in großen Studien nicht bestätigte. Für Betroffene ist diese Spannung schwer auszuhalten: Jeder Fortschritt zählt, aber nicht jede Schlagzeile ist ein Durchbruch.
Seriöse Aufklärung bedeutet deshalb:
-
neue Entwicklungen einordnen,
-
Grenzen benennen,
-
und trotzdem den Blick auf das richten, was heute schon hilft: gute Versorgung, Hilfsmittel, Kommunikation, Atemunterstützung, Entlastung – und menschliche Begleitung.
Fazit: ALS ist eine Krankheit, die Leben verändert – und Aufklärung rettet Würde
ALS nimmt vieles, aber sie muss Betroffenen nicht auch noch Unsichtbarkeit nehmen. Sara Bennett hat gezeigt, wie mächtig Aufklärung sein kann: Sie hat nicht geheilt – aber sie hat Menschen Orientierung gegeben. Und sie hat daran erinnert, dass hinter jeder Diagnose ein Mensch steht, eine Familie, ein Alltag, ein Abschied, der Respekt verdient.
Wenn Sie in Ihrem Umfeld mit einer ALS-Diagnose konfrontiert sind: Holen Sie sich frühzeitig Hilfe, vernetzen Sie sich und lassen Sie sich begleiten. Niemand sollte diesen Weg allein gehen. (hk)
Quellen: National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), ALS Association, U.S. FDA, People, Instagram / theanandapivot, I AM ALS, Reuters.