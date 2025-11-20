Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Istanbul-Tragödie: Bettwanzen-Hinweis führt zu Schädlingsbekämpfung – neue Details offenbaren dramatische Fehlerkette

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Hamburg, News-Weltweit, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Türkei

Istanbul-Tragödie: Bettwanzen-Hinweis führt zu Schädlingsbekämpfungneue Details offenbaren dramatische FehlerketteDer Tod einer vierköpfigen Familie aus Hamburg im Türkei-Urlaub nimmt eine immer dramatischere Wendung. Neue Erkenntnisse der türkischen Ermittler deuten darauf hin, dass eine Kombination aus einer Schädlingsbekämpfungsmaßnahme, fehlenden Sicherheitsvorkehrungen und einer möglicherweise fehlerhaften medizinischen Erstbehandlung zum kompletten Versagen der Schutzmechanismen führte. Der Fall entwickelt sich zu einem der schwersten Chemieunfälle in einem Hotel in der jüngeren türkischen Geschichte.

Online Paradies Reisen - Traumreisen und Meer

Hinweise auf Bettwanzen lösten die Katastrophe aus

Ermittlungen zufolge meldete die Familie am 11. November im Hotel im Istanbuler Stadtteil Fatih einen Befall mit Bettwanzen. Das Personal beauftragte daraufhin einen Schädlingsbekämpfer, der sofort Maßnahmen einleitete. Dieser mischte nach eigenen Angaben zwei Mittel, Alfax und Selpermentin, mit Wasser und verteilte die Mischung mit einer ein Liter großen Sprühpumpe im Zimmer.

Laut ersten toxikologischen Erkenntnissen entstand dabei Aluminiumphosphid oder eine ähnliche hochgiftige Verbindung, die bei Feuchtigkeit Phosphin freisetzt. Der Stoff gelangt über die Atemwege in den Körper und führt zu schweren inneren Schäden. Ein Gegenmittel existiert nicht.

Hotelzimmer hätte 24 Stunden lang gesperrt bleiben müssen

Nach Angaben der Hotelleitung hätte das Zimmer nach der Behandlung mindestens 24 Stunden nicht betreten werden dürfen. Doch die Familie betrat das Zimmer bereits eine Stunde und 43 Minuten nach der Ausbringung der Mittel. Warum dies möglich war, ist bisher ungeklärt.

Die Frage, ob das Personal die Familie nicht warnte oder ob interne Abläufe versagten, steht im Zentrum der Ermittlungen. Klar ist nur, dass die Rückkehr in das frisch behandelte Zimmer möglicherweise der entscheidende Schritt war, der die tödliche Vergiftung auslöste.

Abgeklebte Lüftungsschlitze verschlimmerten offenbar die Situation

Der Schädlingsbekämpfer erklärte gegenüber der Polizei, er habe die Lüftungsschlitze im Bad und weiteren Bereichen abgeklebt, um die Ausbreitung des Geruchs zu verhindern. Damit könnten die Gase jedoch im Raum eingeschlossen worden sein. Für eine Familie, die den Raum zu früh wieder betrat, wäre dies ein besonders gefährlicher Zustand gewesen.

Der Schädlingsbekämpfer selbst weist jedoch jede Verantwortung zurück. Er habe nach eigener Aussage so gearbeitet, wie er es immer tue, und „nichts falsch gemacht“.

Schwere Vorwürfe der Angehörigen gegen das Krankenhaus

Zusätzliche Kritik richtet sich jedoch nicht nur gegen das Hotel, sondern auch gegen das Krankenhaus, das die Familie kurz vor dem Tod bereits aufgesucht hatte. Die Schwester der verstorbenen Mutter äußerte im türkischen Fernsehen schwere Vorwürfe.

Sie kritisiert, dass keine Bluttests durchgeführt wurden und die Werte der Familie nicht überprüft wurden. Die Betroffenen wurden nach kurzer Behandlung wieder entlassen und mit dem Hinweis abgespeist, sie hätten das Wetter nicht vertragen. Die Angehörigen sehen darin einen fatalen Fehler, der möglicherweise Leben hätte retten können.

Ermittlungen in alle Richtungen

Die türkische Polizei hat inzwischen elf Verdächtige festgenommen, darunter Hotelmitarbeiter, Lebensmittelverkäufer und Mitarbeiter der Schädlingsbekämpfungsfirma. Im Fokus stehen mögliche Versäumnisse bei der Durchführung der Schädlingsbekämpfung, bei der Information der Gäste und bei der medizinischen Erstversorgung.

Forensische Teams untersuchen weiterhin Proben aus dem Hotel, inklusive der verwendeten Mittel, der Raumluft, der Lüftungskanäle und der Wasserleitungen. Endgültige Gutachten stehen noch aus.

Fazit: Istanbul-Tragödie zeigt eine fatale Verkettung von Versäumnissen

Die neuesten Erkenntnisse lassen erkennen, dass die Hamburger Familie nicht an verdorbenen Lebensmitteln starb, sondern an einer chemischen Vergiftung, die durch eine unsachgemäße oder unzureichend überwachte Schädlingsbekämpfung ausgelöst wurde. In Verbindung mit einer zu frühen Rückkehr in das Zimmer und einer möglicherweise fehlerhaften medizinischen Erstdiagnose entstand eine tragische Kette, die den Tod der gesamten Familie zur Folge hatte. Die Ermittlungen sollen nun klären, wer für dieses Versagen letztlich verantwortlich ist. (hk)

Quellen: TRT, CNN Türk, ZDF, Welt, Bild, Zeit, lokale türkische Medien

Das könnte Sie auch interessieren ...

Weihnachtsmarkt Hannover 2025 in der Altstadt startet am Montag

Christina Baum (AfD): Impfschäden durch Corona-Impfstoffe endlich anerkennen

Bundesverfassungsgericht erklärt § 217 StGB für verfassungswidrig - Was das für die Sterbehilfe bedeutet

Selbstbestimmtes Sterben: Wie Deutschland über Sterbehilfe und assistierten Suizid diskutiert

Erster Nachtfrost: Mitternachtsbus in Hamburg bringt nachts heiße Getränke für obdachlose Menschen

Orange Day 2025 Rotenburg (Wümme) - Viele Aktionen und Veranstaltungen im Landkreis

Der Wortbruch-Kanzler: Welche Wahlversprechen Friedrich Merz nach der Wahl gebrochen hat

Gemeinsam gegen Einsamkeit in Ratingen - Stadt lädt zu Veranstaltung in der Stadthalle ein

Gesundheitsminister Philippi begrüßt Entscheidung des Bundestages zu Lachgas und K.O.-Tropfen

Habeck-Film JETZT. WOHIN.: 75.000 Euro Förderung - Vetternwirtschaft?

Weihnachtsmarkt Laubach 2025: Weihnachtszauber in Oberhessen

Magdeburger Weihnachtsmarkt findet nun doch statt - Sicherheitsstreit beigelegt

31-jähriger Syrer greift Passanten in Dresden an - Frau und Kleinkind verletzt

Gefühle verstehen - Heilung ermöglichen: Ankerland-Filmcafé zeigt „Alles steht Kopf“

Messerverbotszonen Karneval Köln: Sicherheitskonzept oder schlechter Scherz?

Die Influenza ist keine harmlose Erkältung

Schlagworte: #16.11.2025 #Aktuell #Alfax #Aluminiumphosphid #Bettwanzen #Bettwanzen-Hinweis #chemische Vergiftung #Ermittlungen Istanbul #Hamburg #hk #Hotel Fatih #Istanbul #Istanbul-Tragödie #Nachrichten #News #Phosphin #Schädlingsbekämpfung #Selpermentin #Todesfall Türkei #Türkei

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com